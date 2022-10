Tanca la Fira B que ha inclòs 81 esdeveniments

L'espectacle teatral 'Escalar un gegant', una producció del Teatre Principal i Cultural-ment, ha servit per clausurar la setena edició de la Fira B!, amb la seva escenificació, aquest diumenge, al Teatre Principal.

S'ha posat, d'aquesta manera punt i final al mercat professional de la música i les arts escèniques de les Balears, una setmana en la qual s'han programat fins a 81 esdeveniments, comptant concerts (55) i espectacles d'arts escèniques (26).

Aquesta edició de Fira B! ha tengut la sostenibilitat en relació amb la cultura com a eix vertebrador. Per primera vegada, les actuacions de les categories de música i arts escèniques s'han fet en dies i espais diferenciats, com Ses Voltes, el Museu de Mallorca, el Teatre Municipal Xesc Forteza, el Teatre Principal de Palma, el Teatre Mar i Terra, La Misericòrdia, el Casal Solleric, Can Balaguer, el Teatre Sans, el Teatre de la Mar i l'Espai El Tub.

Fira B! és un mercat professional de música i arts escèniques que té com a principal objectiu donar a conèixer les creacions recents més representatives dels artistes de les Balears, així com fomentar les xarxes d'intercanvi entre professionals de la música i de les arts escèniques, tant de les illes com de fora de la comunitat d'àmbit estatal i internacional.

En la categoria de música, a la Fira B! 2022 han participat artistes internacionals de països com França, Suïssa, Bèlgica, Països Baixos, Alemanya, Luxemburg, Romania, Estònia i el Canadà, i hi ha hagut col·laboracions i intercanvis amb festivals nacionals i europeus, com el Mercat de la Música Viva de Vic; Kultur LX, de Luxemburg; InJazz, de Països Baixos, i C/OPop, d'Alemanya, entre altres.

En la categoria d'arts escèniques, hi han participat companyies de comunitats com Catalunya, País Valencià, País Basc i Canàries, i s'ha comptat amb la col·laboració de la Sala Beckett i la Fira de Tàrrega; així com la Coordinadora de Fires d'Arts Escèniques (Cofae), associada a la International Network for Contemporary Performing Arts (IETM); el Centre de les Arts Escèniques i de la Música d'Extremadura (Cemart), l'Institut Valencià de la Cultura, l'Institut Etxepare o la Direcció General de Cultura del govern de Canàries.