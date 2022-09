La Festa Estellés 2022, la poesia que agermana les terres de parla catalana

Palma, Barcelona, València, Perpinyà i Brussel·les celebren la XIII Festa Estellés 2022. En el cas de Mallorca, es durà a terme a Palma aquest dimecres 21 de setembre, a les 20.00 hores, a Can Alcover (Carrer Sant Alonso, 24). Hi haurà un recital a càrrec de l'escriptor Sebastià Alzamora i un micro obert. A més, també hi haurà una degustació de pa del Fornet de la Soca, segons explica l'OCB, perquè Estellés era fill de forner.

La Festa Estellés s'inspira en els Burns supper -festa on els escocesos recorden el poeta Robert Burns- i combina poesia i gastronomia enun ambient festiu i popular, «el marc més adient per recordar el poeta de Burjassot (1924-1993)». Des de l'any 2010, amb origen en el municipi valencià d'Alginet, diverses poblacions tant al País Valencià com al Principat i a les Balears celebren al llarg del mes de setembre les seves festes Estellés. Enguany, s'han previst sopars a Barcelona, Brussel·les, Palma, Perpinya i València, i tamné s'hi han afegit altres localitats.

Les entitats organitzadores són: Acció Cultural del País Valencià, Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, Ca Revolta, Escola Valenciana, Societat Coral el Micalet, Col·lectiu Ovidi Montllor, Fundació Full, Obra Cultural Balear, Òmnium Cultural, Casal Català de Brussel·les i Casal de Perpinyà.