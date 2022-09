La Nova Editorial Moll serà a la Setmana del Llibre en català de Barcelona

Nova Editorial Moll participarà, del 9 al 18 de setembre, a la 40a Setmana del Llibre en Català, al Moll de la Fusta de Barcelona, amb la presència de les seves publicacions a la parada de l'Institut d'Estudis Baleàrics, juntament amb altres editorials de les Illes, i amb la presentació i contacontes de 'La màgia dels secrets' amb Cecília Giménez (la Fada Despistada) diumenge 11 a les 19 hores i 'El misteri dels dragons', de Carles el Saure i Antoni Salom dilluns 12 a les 18.30 h.

Les activitats per a públic familiar, com aquestes dues de Nova Editorial Moll, constitueixen una de les grans apostes de la Setmana del Llibre en Català de Barcelona en la seva nova edició, fins al punt que, per primera vegada, s'ha reservat un espai a la fira per a contacontes, presentacions i tallers d'aquest tipus.

'La màgia dels secrets', de Cecília Giménez i Rosa Mascaró, aborda una qüestió delicada: els abusos i mals tractaments als infants, si bé ho fa de manera delicada i didàctica, fent servir el personatge de la Fada Despistada, de manera que la protagonista -Martina- pugui superar el seu patiment.

'El misteri dels dragons' és una deliciosa història de Carles el Saure, en la línia de les rondalles tradicionals, amb encisadores il·lustracions d'Antoni Salom. La valentia, la solidaritat i l'amor a la natura són alguns del valor que es transmeten a través d'una aventura plena de fantasia i sentit de l'humor.