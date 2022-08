El Concurs Pop Rock ja té finalistes

El tinent de batle de Cultura i Benestar Social de l'Ajuntament de Palma, Antoni Noguera, l'assessor artístic del Pop Rock, Juan Antonio Forés Pintxo, diferents grups finalistes i membres del Jurat han presentat aquest dimarts el dictamen després de cinc setmanes d'escolta i valoracions.

Aquest grup de professionals de l'àmbit musical està format per Esther Recio (membre de la direcció artística del Mallorca Live Festival), Sebastià Alomar (director del MOBOFEST i cofundador de la revista S'Altra Música), Sebastià Rosselló (músic i creador de la discogràfica Primeros Pasitos) i Julieta Sol (cantant i semifinalista del Concurs Madcool Talent).

En total han seleccionat a 16 grups que actuaran a les dues semifinals que es faran els dies 9 i el 10 de setembre. Els grups que passin a la final, prevista per al dia 24 de setembre, actuaran juntament amb el grup convidat, The Cicely Satellites, mentre que a les dues semifinals hi actuaran Amulet i Menta, respectivament.

Juntament amb aquest jurat especialitzat, un dels grups s'ha seleccionat mitjançant la votació que han fet amb l'eina de votació popular de l'Ajuntament de Palma, Tu Fas Palma, per a fomentar la participació. Es tracta d'un web gestionat per l’Àrea de Participació Ciutadana, on s’ha pogut votar per l'opció preferida entre totes les presentades. En aquesta votació popular ha guanyat Xaay.

Les 16 propostes musicals seleccionades són les següents:

Animals Marins, Bad Shades, Bilo, Black Sea deluge, Cadmus, El Cairo,

Foraster, Juripuskas, Jane Yo, Majava, Marc Mas Carbonell, Model Slaves,

Plan-Et, Smooth, Yoko Factor i Xaay (votació popular).

Aquests grups tendran l'oportunitat de presentar les propostes en directe, en un set d'un màxim de 20 minuts cadascun, dels quals sortiran els 6 finalistes de l'edició 2022. Aquestes semifinals tendran lloc a Ses Voltes els dies 9 i 10 de setembre, en horari de 18.30 a 23.10. L'entrada serà gratuïta i lliure fins a completar l'aforament.

Com a novetat, enguany les tres jornades que configuren el concurs comptaran cada dia amb un grup convidat, que oferirà un concert en finalitzar els directes dels concursants. El divendres 9 de setembre tendrà lloc el concert d'Amulet amb banda, com a guanyador de l'edició de 2021; el dissabte 10 tendrem el grup madrileny Menta, que actuarà per primer cop pocs dies després d'estrenar el seu àlbum debut, un treball editat per Sonido Muchacho i molt esperat per tots els seus seguidors.

Després d'aquestes dues semifinals arribarà la gran final, el pròxim 24 de setembre, amb un màxim de 6 de les propostes presentades i seleccionades pel jurat professional del Pop Rock. A més, per a aquesta final s’hi sumarà un altre membre, Àngel Cardona, periodista i director del programa Hoy empieza todo, que seleccionarà els guanyadors en les diferents categories: primera –Premi Toni Reynes–, segona i tercera, d'aquest PopRock, que també arribarà amb els premis especials i accèssits concedits per empreses del sector. Aquests 14 premis poden ser per a qualsevol dels 16 grups semifinalistes i no tan sols per als finalistes, ja que és el sector qui determina el grup més interessant per a obtenir el seu premi i que l'hagi de representar.