Miquel Àngel Lladó: «La poesia és un mitjà per transmetre emocions i sentiments»

El poeta Miquel Àngel Lladó és el protagonista d'un nou capítol de la secció cultural De Cult de l'espai transmèdia Ona dBalears.

En l'entrevista, Lladó ens parla del seu darrer llibre 'Sota l'esqueix, la tanyada' que és un recull de poemes escrit fonamentalment des de la gratitud i el record. Constitueix un diàleg amb el fill perdut i pregonament enyorat, en un marc en què la natura esdevé protagonista a través de la figura d'un pi llegendari el Pi Gros de Santa Maria del Camí.

Lladó explica que «La poesia per a mi és un mitjà per transmetre emocions i sentiments».

En l'entrevista, el poeta també parla de les seves militàncies com la feminista, des d'on ha treballat per fer que els homes s'impliquin el la lluita contra la violència masclista: «el silenci ens fa còmplices» diu i denuncia que encara hi ha homes que davant aquesta xacra, «miren cap a una altra banda». Malgrat això el balanç que fa es optimista: «vull pensar que avançam, sobretot en matèria de normativa» i afegeix que «un altre debat és que el feminisme s'ha diversificat, però crec que per damunt d'aquests debats, hem d'anar plegats per assolir la igualtat de drets entre homes i dones».

Lladó es mostra preocupat per alguns aspectes postpandèmics com el retorn a l'energia nuclear o una major militarització de la societat.

Podeu seguir l'entrevista completa en el següent vídeo: