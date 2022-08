Júlia Colom, Mar Grimalt, Ermanno Panta i Martín Meléndez representaran les Balears a la 25a Fira Mediterrània de Manresa

Júlia Colom, Mar Grimalt, Ermanno Panta i Martín Meléndez participen en la 25a Fira Mediterrània de Manresa amb el suport del Govern

Els artistes balears formen part de la programació de la Fira per promoure i difondre el patrimoni cultural immaterial de la nostra comunitat

La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears, per mitjà de la Direcció General de Cultura, participa en la 25a Fira Mediterrània de Manresa que es durà a terme del 6 al 9 d’octubre de 2022.

Artistes i grups de les Illes Balears formaran part de la programació d’enguany gràcies al conveni de col·laboració entre la Conselleria i la Fundació Mediterrània, Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional per donar suport, promoure i difondre el patrimoni cultural immaterial de la nostra comunitat. La conselleria assumeix tant les despeses dels desplaçaments com el cinquanta per cent del cost del caixet de les companyies, els grups o els artistes seleccionats per participar-hi.

Els primers artistes illencs en actuar són Martín Melénez i Ermanno Panta, establerts a Formentera, que tocaran Los pasos de Beni Xangó el dijous 6 d’octubre a les 19:00 h. El divendres 7 d’octubre serà el torn de Mar Grimalt que interpretarà Espurnes i coralls a les 16:30 h. Júlia Colom delitarà al públic amb la cançó Miramar el dissabte 8 a les 19:00 h.

L’objectiu principal d’aquests tipus de col·laboracions és facilitar l’accés dels ciutadans i les ciutadanes als béns que formen el nostre patrimoni cultural i contribuir a difondre i promocionar els diferents llenguatges artístics de les Illes Balears fora del territori de la comunitat autònoma.

El divendres 7 d’octubre a les 13.30 h la Direcció General de Cultura organitzarà una presentació en el marc de l’àrea professional, amb el propòsit de difondre les companyies de les Illes Balears que actuaran a la Fira.

La Fira Mediterrània de Manresa és un mercat d'espectacles que, amb la tradició mediterrània com a eix, es mou en dos àmbits principals: la cultura popular (basada en elements com la cruïlla entre creació contemporània i arrel tradicional), la participació ciutadana i l'ampliació de la base social de la cultura i les músiques del món. Aquesta Fira es du a terme anualment des de l'any 1998 i ha esdevingut un marc d'intercanvis entre professionals del sector que venen i compren espectacles.

A més, diversos artistes de les Illes Balears també participen en la 25a Fira Mediterrània de Manresa de la mà d’altres grups musicals. Es pot consultar tota la programació mitjançant el següent enllaç: www.firamediterrania.cat/ca/