La Simfònica oferirà per primera vegada una òpera, Lucia di Lammermoor, al Castell de Bellver

El 3 d’agost, a les 21.30 h, serà una data històrica, ja que per primera vegada, l’Orquestra Simfònica Illes Balears oferirà, en el Castell de Bellver, una òpera (versió concert), Lucia di Lammermoor. Serà el sisè concert del cicle «Estius Simfònics» i comptarà amb un elenc d’artistes de primer nivell. Les entrades per a aquest concert ja estan exhaurides.

Zuzana Marková (soprano), Celso Albelo (tenor), Gabriele Viviani (baríton) i George Andguladze (baix) seran els cantants solistes. A més, per a aquesta producció hi haurà una gran representació de cantants de les Illes Balears com: Antoni Lliteres (tenor), Joan Lainez (tenor), Marisa Roca (mezzosoprano) i la Coral Universitat de les Illes Balears. El concert estarà dirigit pel director titular de l’OSIB, Pablo Mielgo.

Lucia di Lammermoor és una de les principals òperes de bel canto i precursora del Romanticisme. S’estructura en tres actes i fou composta per Gaetano Donizetti sobre un llibret de Salvatore Cammarano. La història transcorre a la zona escocesa de Lammermoor a finals del segle XVI en plena crisi política i religiosa. Una història d’amor, odi i traïció entre Sir Edgardo de Ravenswood i Lucia.

Hereu del bel cant romàntic més genuí, Celso Albelo és en l'actualitat un dels tenors més sol·licitats pels principals teatres del món. L'elegància del seu cant i el seu domini tècnic li han permès ampliar el seu repertori. Nascut a Santa Cruz de Tenerife, es va formar en el Conservatori de la seva ciutat i a l'Escola Superior de Canto Reina Sofia de Madrid abans d'accedir a l'Acadèmia de Busseto (Itàlia), en la qual es va perfeccionar amb Carlo Bergonzi. La seva carrera internacional li ha portat a debutar en els teatres més importants del món.

Nascuda a Praga (1988), Zuzana Marková va debutar als 16 anys interpretant el paper de Frantiska a l'òpera Opera z Pouti de Burian al Teatre Nacional de Moràvia-Silesia (República Txeca). Va estudiar cant, piano i direcció al Conservatori de Praga i va participar en les classes magistrals de Mietta Sighele i Veriano Lucchetti a Riva del Garda. Va continuar els seus estudis vocals amb Paola Pittaluga a l'estudi Òpera de Bolonya (2010/2011). Va ser la guanyadora del concurs vocal Joves cantants de Praga, l'any 2003, i el segon premi al concurs de cançons Duškova a Praga. El 2005 també va representar la República Txeca a l'Expo del Japó en qualitat de directora. L'any 2012 Zuzana Marková va ser la guanyadora del segon premi al Concurs Internacional Ernst Häfliger a Suïssa.

Entre els compromisos més recents de Gabriele Viviani trobam La bohème a la Royal Opera House de Londres i Zuric, Un ballo in maschera al Teatro alla Scala de Milà i Tòquio en una gira amb el Teatro Regio de Torí; La traviata a Oviedo, Teatro Filarmonico de Verona, Festival de Macerata i València; Madama Butterfly a l’Opéra Bastille de París i Venècia; I puritani a Bilbao i Wiener Staatsoper. També ha interpretat La bohème a l’Arena de Verona i al Festival Puccini de Torre del Lago, Lucia di Lammermoor a Lausana i San Francisco, i Les troyens a València. Debutà al Gran Teatre del Liceu la temporada 2014/15 amb La traviata, i hi ha tornat amb Poliuto (2017/18) i La gioconda (2018/19).

George Andguladze, va néixer a Tbilisi (Geòrgia) l'any 1984. Prové d'una família de músics, per la qual cosa, des de petit, va estar immers en la música. Quan tenia sis anys, Andguladze, cantava en el Cor de folklore georgià. Quan tenia deu anys, es va convertir en solista de la Filharmònica de Tbilisi, amb la qual cosa va esdevenir el solista més jove fins ara. A partir d'aquest moment va començar una prolífica carrera com a cantant solista, que el va portar a actuar en nombrosos concerts en teatres i sales de concerts destacats, com el Théâtre des Champs-Élysées de París, el Kremlin de Moscou, l'Òpera Estatal de Geòrgia i Filharmònica de Tbilisi, i el Binyanei Hauma de Jerusalem, entre d'altres.

Antoni Lliteres, d'Artà (Mallorca), es forma al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca, al Conservatori Superior del Liceu i al Conservatori Superior de les Illes Balears. Posteriorment continua treballant amb Juan Lomba (Escuela Superior de Canto de Madrid) i Darrell Babidge (The Juilliard School of Music NY); i amb Marta Pujol, Marco Evangelisti i Giulio Zappa, entre d’altres. Realitza Masterclass amb Teresa Berganza, Fiorenza Cedolins, Dolora Zajick, Jaume Aragall i Joan Pons. El 2018 obté el 3r premi al 24è Concurs Josep Mirabent i Magrans, i el 2019 el 1r premi al Concurs Internacional de Cant Ciudad de Logroño. En l’àmbit de la música sacra ha interpretat El Messies de G.F. Händel, la Missa de la Coronació i el Requiem de W.A. Mozart, el Messa di gloria de G. Puccini, la Petite messe solennelle de G. Rossini, i la Novena Simfonia de L. V. Beethoven, entre d'altres.

Joan Lainez neix a Llucmajor, Mallorca, i comença els seus estudis musicals amb la pianista María Antonia Noguera als 7 anys. Segueix els seus estudis de piano al Conservatori Professional de Palma de Mallorca sota la tutela de Margalida Palou i el mestre Miquel Segura. Acaba els seus estudis a Barcelona amb la professora Carme Poch. Al Conservatori Professional de Música de Palma ha realitzat els seus estudis de cant amb Joana María Llabrés i la pianista Maria Victòria Cortès. Actualment, està estudiant amb el baríton David Menéndez a València i amb Elda Laro, pianista i directora d’orquestra de la Deutsche Opera Berlín. Ha fet classe magistral amb la mezzo georgiana Ketevan Kemoklidze, Miguel Sola i el mestre Miquel Ortega. Guanya el segon premi en el concurs Internacional Còrsica Lírica, el setembre del 2021, obté també el Premi In Opera Veritas, premi al millor cantant segons l'elecció del públic i el premi del Recital que es va dur a terme el 2022 a Bari, Itàlia.

Formada en el Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona i amb un títol superior en Ciències de l'Educació per la Universitat de les Illes Balears, la mallorquina Marisa Roca compagina des de l'inici de la seva carrera un extens repertori que abasta des de l'edat mitjana fins a estrenes de compositors actuals a través de gèneres i estils tan diversos com el lied, l'oratori i l'òpera. Ha cantat les parts de mezzosoprano i contralt solista dels principals oratoris i concerts del repertori clàssic: La passió segons sant Joan, La passió segons sant Mateu i Magnificat de J. S. Bach, la Novena Simfonia de L. van Beethoven, el Messies de J. F. Händel, la Missa brevis i In tempore belli de J. Haydn, diverses misses (inclosa la de Rèquiem) de W. A. Mozart, així com moltes altres de G. B. Pergolesi, A. Vivaldi, C. Saint-Saëns, P. Casals, S. Prokófiev, G. Mahler, P. Casals o M. de Falla.