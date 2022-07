Titoieta Ràdio atorga el XXIX Premi Santa Anneta a la llibreria Quart Creixent

El Centre Cultural d’Algaida, entitat promotora de Titoieta Ràdio, ha decidit atorgar el XXIX Premi Santa Anneta a la llibreria Quart Creixent per la seva contribució a la difusió de la llengua i cultura catalanes.

La llibreria es va inaugurar el 12 de febrer de 1982, enguany ha fet 40 anys, amb l’objectiu d’estar al servei de la cultura en català. Els fundadors del projecte varen ser Antoni Artigues, Jaume Corbera i Maria Pons, posteriorment s’hi afegiren Arnau Amer i Dolors Fernández i, un poc més endavant, Miquel Serra i Jerònia Oliver.

Quart Creixent va néixer amb la voluntat de donar al llibre en català la normalitat que la llengua no tenia en la societat, per això des del seu inici només ven llibres, revistes, música i jocs en català. Durant aquests anys la llibreria s’ha convertit en referent de la cultura pels mallorquins difonent obres diverses de la cultura en català i parant especial esment en les obres de producció illenca.

Per les seves portes hi ha passat alguns dels autors fonamentals de la història de la cultura del països catalans, com Blai Bonet, Guillem d’Efak, Miquel Àngel Riera, Josep Maria Llompart, Maria Mercè Marçal, Xesca Ensenyat, Antoni Serra, Biel Mesquida, Gabriel Janer Manila, Enric Casasses, Biel Majoral, Joan Perelló, Antoni Vidal Ferrando, Antònia Vicens, Miquel López Crespí, Jaume Cabré, Maria Barbal, Antonina Canyelles, Miquel Rayó, Sebastià Alzamora, Pau Vadell, Carles Rebassa, Lucia Pietrelli, Glòria Julià, Joan Miquel Oliver o Gerard Quintana, només per citar-ne alguns.

La tasca de la llibreria Quart Creixent ha estat reconeguda amb diversos guardons com el premi 31 de desembre 'Francesc de Borja Moll' de l’any 2006 de l’Obra Cultural Balear i la ‘Menció especial’ de Llengua Nacional del 2020 en la categoria d’empreses destacades pel seu ús normal del català.

El Premi Santa Anneta es lliurarà dimarts 26 de juliol, festivitat de Santa Anna, a les 20.00 hores al casal Pere Capellà d’Algaida i comptarà amb l’actuació musical d’Antoni Mulet (Amulet).