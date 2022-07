La pel·lícula de Fermin Muguruza 'Black is Beltza II: Ainhoa' arribarà acompanyada d’un còmic disponible en català

La pel·lícula d’animació per a adults de Fermin Muguruza 'Black is Beltza II: Ainhoa' no camina sola: el film ve acompanyat d’un còmic que portarà el mateix títol. El 6 d’octubre serà a les llibreries i compta amb una fantàstica edició en català de la mà de Pol·len Edicions. L’autora de les il·lustracions és la catalana Susanna Martín i sortirà a la llum simultàniament en quatre idiomes gràcies a la coproducció de TALKA Records & Films amb Pol·len Edicions (català), Elkar (basc), Reservoir Books (castellà) i Demo Editorial (gallec).

Amb aquest títol, Pol·len Edicions continua sumant literatura basca en català al seu catàleg. Tot i que aquesta vegada la traducció s'ha fet de l'original en castellà, i la signa Anna Carbonell, Pol·len és l'editorial catalana que més obres del basc ha traduït al català. A més, el còmic, com tots els de Pol·len Edicions, s'editarà sota estrictes criteris d'ecoedició. Això vol dir: producció local, ús de paper certificat FSC, i càlcul de la seva petjada de carboni.

El 23 de setembre el Velòdrom d’Anoeta serà l’escenari de la primera projecció de 'Black is Beltza II: Ainhoa'. Serà l’estrena mundial emmarcada en el Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià i comptarà amb una pantalla gegant de 400 metres quadrats i un aforament de 3.000 persones. Una setmana després, el 30 de setembre, la projecció es podrà veure als cinemes d'arreu de l'Estat espanyol.