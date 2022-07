SAU tria Pollença per a retrobar-se amb el públic mallorquí

El grup de rock català SAU tornarà als escenaris mallorquins per les festes patronals de Pollença el pròxim 29 de juliol a Can Escarrintxo. La mítica banda catalana torna vint-i-quatre anys després als escenaris amb el nom SAU30 per presentar el seu nou disc 'Mil i una nits i uns quants dies'.

Carles Sabater, ànima del projecte juntament amb Pep Sala, assegura que no faltaran les cançons que han estat la banda sonora de les vides de molts, com per exemple 'El tren de mitjanit', 'Boig per tu' o 'La cançó de la noia de l'altre cantó del bar'.

El lletrista, guitarrista i cantant Pep Sala, acompanyat del Ramon Altimir als teclats, Quim Benítez Vilaplana a la bateria, Pep Sánchez al baix, Josep Lluís Pérez a la guitarra elèctrica i Jonathan Argüelles com a nova incorporació a la veu, són la formació que recorrerà el país amb aquest esperat directe. El Teatre Municipal de Girona i el Palau de la Música de Barcelona, plens de gom a gom, ja han estat testimonis del bon funcionament d'aquesta gira i de la bona salut de SAU30 com a projecte.

Per altra banda, l'artista Domènec Batalla ha creat una pintura per a cada cançó i arrodonirà l'escenografia d'una nit plena de sorpreses.

La nota més festiva la posarà la popular banda Xanguito, un fenomen artístic que ha revolucionat l'escena musical a base de ritmes alegres i aferradissos i lletres optimistes. El grup mallorquí presentarà el seu nou treball discogràfic 'Eufòria'.

L'obertura de portes es farà a les 20.00 hores i l'artista convidat Sa cabra que sopa serà l'encarregat d'encetar la festa. Xanguito actuarà a les 22.00 hores per donar pas a SAU30 que presentarà el seu nou disc intercalant-hi les cançons de sempre per emocionar els més nostàlgics a les 23.45 hores.