Xavi Sarrià presentarà el nou disc, 'Causa', a Artà

Xavi Sarrià és el cap de cartell del concert que l'Obra Cultural Balear d'Artà organitza al Santuari de Sant Salvador enguany. El disc 'Causa' (Propaganda pel Fet!, 2022) és el segon del músic i cantant del dissolt grup Obrint Pas, que continua en solitari en la defensa d'un model de música arrelada a la cultura popular valenciana i amb un discurs declaradament antifeixista. El disc, conformat per 10 peces de diferents estils però fidels al músic i a la seva lluita per les llibertats, tanca amb la cançó 'No s'apaguen les estreles', el tema de la banda sonora del film 'La mort de Guillem' (2020).

Des que Sarrià va estrenar el disc aquest 2022 no ha aturat de fer concerts arreu dels Països Catalans i més enllà. Serà la segona vegada que Xavi Sarrià trepitgi l'escenari de Sant Salvador, perquè l'any 2014 ja ho va fer amb la presentació de cançons en acústic d'Obrint Pas.

Per la seva banda, Jantià presentarà el seu disc al concert del 2 d'agost, i que la delegació de l'OCB d'Artà va recuperar l'any 2009. De fet, el manacorí ja va actuar a la darrera Nit de la Cultura de l'OCB.

Les entrades es poden comprar a Codetickets i el preu és de 15 € per als no socis i de 10 € per als socis de l'OCB, que hauran de fer la reserva per correu electrònic a ocbarta@gmail.com