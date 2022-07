Mateu Xurí guanya el Ciutat de Manacor de Scrabble

De forma incontestable, invicte i amb una mitjana superior als 500 punts per partida, Mateu Xurí s’imposà en la sisena edició del Campionat de Scrabble Ciutat de Manacor, que enguany se celebrava en el marc de les festes de Porto Cristo, concretament en el seu institut, que en va esdevenir una seu magnífica i fresqueta.



El campionat es disputava a sis rondes i segons el sistema suís, que aparella sempre els jugadors que van obtenint resultats semblants al llarg del desenvolupament del campionat, durant el qual es disputaren un total de 88 partides per part dels 32 participants, entre els quals hi havia destacats jugadors arribats del continent, com ara Octavian Mocanu (guanyador de l’edició del 2017 del Ciutat de Manacor), Xavier Albons, Albert Rodríguez o Adrià Maynés.



El primer líder del dia va ser Joan Pascual, que s’imposà amb partida de 600 punts al palmesà Antoni Llull. El seguien a la classificació Joan Gelabert i Andreu Fuster.



La segona ronda s’estrenà amb canvi de líder. Pere Grimalt s’imposava al gabellí Joan Cabalgante amb més de 200 punts de coll i se situava líder de la competició, ara seguit de Joan Gelabert, vencedor en segona ronda de Xisco Truyols; i d’Andreu Fuster, que s’imposà a Bel Andreu en aquesta segona mànega.



Ja a la ronda 3 el nou líder era Mateu Xurí, que no abandonaria la posició fins al final del campionat. El glosador viler s’imposava al fins ara líder Pere Grimalt en un matx amb sis bingos i 628 punts per part de Xurí. El seguien en el podi els altres dos jugadors amb un expedient immaculat fins ara: Andreu Fuster, guanyador de Joan Gelabert; i Lina Riera, que guaitava dins el podi després de victòries d’alta qualitat davant Aina Garcia, Antoni Riera i Joan Pascual. Després de dinar, Mateu Xurí derrotava ara una nova rival en el camí, Lina Riera; Andreu Fuster es consolidava a la segona plaça amb una victòria d’infart (499-490) davant Octavian Mocanu; i Joan Pascual entrava ara a la tercera posició després de derrotar folgadament Antoni Alzamora.



Andreu Fuster cauria en cinquena ronda fins a la tercera posició després de perdre amb l’incontestable líder Xurí, una travelada que aprofitaria Joan Pascual per col·locar-se segon.



A la gran ronda final, només un desastre podia sostreure el campionat a Xurí, que tanmateix, no fallà davant Xisco Truyols. Andreu Fuster derrotava Joan Pascual per tornar a l’escaló més baix del podi i Pere Grimalt, en gran forma, apallissava Octavian Mocanu per enfilar-se a la segona posició definitiva. Xurí rebé el trofeu de mans de Rafel Perelló, que donà un quadre pintat seu. Altres patrocinadors del campionat foren Roger Pistola, Sa Bresca, Ca’n Garanya, Ca’n Damià, Pocovineta, Sa Mesura i Móndelllibres.



Quadre d’honor

1r classificat: Mateu Xurí, 6 victòries, 741 de dif.

2n classificat: Pere Grimalt,5 victòries, 490 de dif.

3r classificat: Andreu Fuster, 5 victòries, 382 de dif.

Més Scrabbles: Joan Pascual (22)

Millor partida: Joan Gelabert (533 punts)

Millor jugada: Lluís Fuster (MISSERES,140 punts)

Millor jugada amb X: Lina Riera (ENGREIX, 114 punts)

Millor partida conjunta: Joan Pascual, 529 - Esperança Martí 522 (1.051punts)