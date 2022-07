En marxa Lletres Compartides, un espai literari comú entre els territoris de parla catalana

La Institució de les Lletres Catalanes, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Fundació Mallorca Literària i el Consell Insular de Menorca promouen el programa Lletres Compartides que té com a objectiu principal «donar la màxima projecció pública als escriptors de les lletres catalanes per apropar-los als lectors que encara no els han llegit».

El projecte, que neix amb la intenció de sumar altres organismes en els propers mesos, també vol posar en relació els escriptors dels diferents territoris de parla catalana amb tot el sector de la creació i la promoció literàries dels altres territoris. És un projecte pensat a llarg termini que permetrà consolidar un espai literari comú.

En aquest sentit, Izaskun Arretxe, que ha explicat l’estructura del projecte, n’ha destacat la voluntat de cohesionar el sector més enllà de la divisió administrativa.

Impulsar el coneixement de les lletres catalanes a través de sessions informatives, intercanvi d’autors i un club de lectura virtual

El programa està dividit en quatre blocs, pensats per fomentar el coneixement i l’intercanvi d’autors dels diferents territoris. D’una banda, s’han preparat unes sessions informatives virtuals adreçades a personal bibliotecari, docents i altres mediadors del món literari per parlar sobre diversos autors que, per circumstàncies diverses, no són tan coneguts a la resta de territori de l’àrea lingüística. Els prescriptors que s’encarreguen d’aquestes sessions virtuals adreçades a personal de biblioteques, personal docent i programadors de festivals literaris, són per part del País Valencià, Anna Ballester; per part de Mallorca, Jaume C. Pons Alorda; per part de Menorca, Ismael Pelegrí, i per part de Catalunya, Anna Guitart.

En aquesta línia, Pere Gomila ha remarcat la transcendència d’aquestes sessions informatives virtuals pel fet que obren les portes a un coneixement global de la nostra literatura.

La segona fase del projecte consisteix en les visites d’autors d’uns territoris a d’altres amb una selecció d’entre els trenta autors de què s’haurà parlat a les sessions informatives. Es programaran activitats literàries a biblioteques, escoles i festivals i cadascun dels quatre territoris rebrà tres autors, de manera esglaonada entre els mesos d’octubre i desembre. Gràcies a la col·laboració de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, els autors també podran relacionar-se amb autors locals.

El tercer bloc del programa Lletres Compartides consisteix en un club virtual de lectura adreçat a tots els estudiants universitaris de l’àrea lingüística que es desenvoluparà en col·laboració amb la Xarxa Vives d’Universitats.

Finalment, el quart bloc és el de la comunicació del projecte: creació de dossiers amb fitxes de 30 autors, una pàgina web, càpsules de vídeo, difusió a les xarxes o les postals literàries són algunes de les accions que es duran a terme en aquesta primera fase del programa.

Conèixer els autors i establir lligams entre territoris i institucions

Cada territori ha triat deu autors que sumen un total de trenta creadors on hi ha representats diferents estils i gèneres: poesia, literatura infantil i juvenil, novel·la, contes, etc. La informació sobre els autors es podrà consultar a la web a través dels dossiers informatius que s’han creat amb les dades més importants de cadascun d’ells. Una selecció d’aquest grup inicial tindrà programades activitats literàries a biblioteques, escoles i festivals i es mourà arreu del territori per donar-se a conèixer i establir lligams amb altres autors i institucions.

En aquest sentit, Verònica Cantó ha volgut remarcar el fet que institucionalment s’hagi pogut aconseguir, a través de Lletres Compartides, «trobar una manera de cohesionar els territoris de l’àmbit lingüístic».

En la mateixa línia, Carme Castells ha afirmat que aquest projecte de Lletres Compartides és «una iniciativa única i simbòlica que va més enllà de la realitat administrativa».