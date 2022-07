Sau, Xanguito i Sa Cabra que Sopa seran els protagonistes d'U Concert

Pollença acull el pròxim 29 de juliol U Concert de La Patrona a Can Escarrintxo. Aquest concert és una cita ineludible per als amants de la bona música. Actuarà la banda mítica Sau, els emergents Xanguito i Sa Cabra que Sopa.

Després de 24 anys, Sau s'ha retrobat a l'estudi per a gravar el nou disc 'Mil i una nits i uns quants dies' que presentarà en aquest únic concert a Mallorca. Ara, el grup actua sota el nom Sau30 i en el directe interpreten temes del nou disc, com el primer single, 'Trossets de mi', però tampoc hi falten clàssics i èxits de Sau com 'Boig per tu', 'Tren de mitjanit' o 'No he nascut per militar'.

Xanguito ha revolucionat el panorama musical illenc portant la música festiva a un altre nivell, amb una gran posada en escena. Equipats amb l'optimisme de les seves cançons, captiven la gent de totes les edats i es posicionen com un dels grups més escoltats de les Illes Balears. Després d'una gira de dos anys on han demostrat la seva versatilitat enfront de la pandèmia —penjant el cartell de sold out pràcticament en cada funció—, el grup torna amb un nou treball discogràfic: 'Eufòria'.

L'obertura de portes es farà a les 20 hores i l'artista convidat, Sa Cabra que Sopa, serà l'encarregat d'iniciar la festa a les 21 hores. Després, a les 22 hores, el seguirà Xanguito, i a les 23.45 hores pujarà a l'escenari Sau30.

El concert està organitzat per l'Ajuntament de Pollença. Amb la col·laboració de GNV, Autopc Balear, Colonya Caixa Pollença, Hotel Duva, Cabot Hotels i Hiper Rent A Car. Coordina Balearslive.