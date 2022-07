El festival Cançons de la Mediterrània arriba a l’edició de 2022 amb set concerts i la nova residència de creació musical

El tinent de batle de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, i el coordinador general de Cultura, Miquel Àngel Contreras, han presentat aquest dilluns l’edició 2022 del festival Cançons de la Mediterrània, que es va per primera vegada a Palma l’any 1984 i l’objectiu del qual és posar en valor la diversitat musical, cultural i lingüística dels països i regions que comparteixen el marc geogràfic mediterrani.

«És un cicle singular, on coincidim els països que compartim l’espai de la Mediterrània. És un cicle de confluència de cultures i territoris, però també un espai crític d’allò que passa a la mar Mediterrània, que s’ha convertit en un cementiri per a moltes persones», ha comentat Noguera, a més de destacar que «poder tenir gent de Palestina, Xipre i Croàcia, en el context de la cultura i la música, és molt interessant per a Palma». El tinent de batle també ha assenyalat la importància de la residència com a espai de creació que va més enllà del festival.

La gran novetat d’aquesta edició és que, a més de programació habitual, s’ha posat en marxa la Residència Cançons de creació contemporània de música d’arrel popular i mediterrània. Sis músics treballaran de manera lliure i col·laborativa en un espectacle de nova creació que serà el concert inaugural el 19 de juliol. Els artistes seleccionats són Diego Iribe, Maria Adrover, Benjamí Salom, Sebastià Mut, Elisabet Miquel i Laia Ferrer. Cassandre Balosso-Bardin s’encarrega de la direcció de la residència, que començarà l’11 de juliol a la Fundació ACA.

Quant a la programació, per l’escenari de Ses Voltes passaran fins al 23 de juliol Carles Dènia (València), Rusan Filiztek (Kurdistà), Antonio Smiriglia (Sicilia), Veja (Croàcia), Samah Mustafa (Palestina) i Monsieur Doumani (Xipre), qui tancarà aquesta edició.

A continuacio, vos fem un petit resum de la programació:

Dimarts 19 de juliol a les 21.30h. Ses Voltes

Mostra de la Residència Cançons de creació

Els músics que hi participen (Diego Iribe, Maria Adrover, Benjamí Salom, Sebastià Mut, Elisabet Miquel i Laia Ferrer) representen àmbits diversos de l’escena de les Balears, com la música d’arrel popular i tradicional, música electrònica i urbana i la música més acadèmica.

Dimecres 20 de juliol a les 21.30. Ses Voltes

Carles Dènia (València)

És un cantaor flamenc, guitarrista, compositor i arranjador. Es formà com a guitarrista de jazz a Holanda i ha participat en projectes com La vida breve (Falla) amb la Limburg Symfonie i l’òpera Món de guerres, de la qual és coautor, amb l’Orquestra Simfònica de Pamplona. En la seva actuació a Cançons de la Mediterrània presentarà l’espectacle El paradís de les paraules, on posa veu i música als poetes andalusins que varen viure a territoris valencians entre els segles IX i XIII.

Dijous 21 de juliol a les 21.30. Ses Voltes

Rusan Filiztek (Kurdistan)

Originari de Diyarbekir (sud-est de Turquia), Filiztek va aprendre a tocar el saz amb el seu pare abans d’estudiar a escoles de música de renom com les de Sakarya i la Universitat de Màrmara. També va viatjar diversos anys a l’Orient Mitjà per aprofundir en el coneixement de la música i el cant kurd, turc, grec i armeni. El 2015 va anar a París a estudiar musicologia a la Universitat de la Sorbona. Des de 2016 participa en el projecte europeu de Jordi Savall, Orpheus XXI.

Divendres 22 de juliol a les 21.30h. Ses Voltes.

Antonio Smiriglia (Sicília)

Amanti, Santi e Naviganti és el nou projecte en solitari que l’artista italià Antonio Smiriglia estrenarà a Mallorca. És el resultat de la seva recerca dins del patrimoni cultural de Sicília. En el seu treball, la cultura musical mediterrània pren un aire nou amb diferents accents i influències procedents del folk, el jazz i fins i tot el rock progressiu.

Divendres 22 de juliol a les 23.30h. Ses Voltes

Veja (Croàcia)

El projecte musical de Veja va començar el 2007, quan un grup de joves de la regió croata d’Ístria (liderats per Goran Farkas) varen crear una banda amb cançons i melodies tradicionals com a base, però interpretades amb arranjaments contemporanis i fent servir instruments musicals tradicionals de Croàcia i altres països. ‘Veja’ fa referència al costum d’Ístria de vetllar els morts durant tota la nit.

Dissabte 23 de juliol a les 21.30h. Ses Voltes

Samah Mustafa (Palestina)

És una cantant, músic, terapeuta vocal i musicoterapeuta d’origen tilestí. La seva obra té influències del cant clàssic oriental i la música àraba folclòrica, que combina amb música moderna per desenvolupar el seu estil propi. Samah Mustafa ha estat vocalista a projectes a Palestina, Marroc, Suència, Noruega, Sri Lanka, Regne Unit i Espanya, entre altres països.

Dissabte 23 de juliol a les 23.30h. Ses Voltes

Monsieur Diumani (Xipre)

Aquest grup ha estat descrit per diari The Guardian com un dels més inventius de l’escena musical. La música de Monsieur Doumani s’inspira en la societat xipriota contemporània i adapta peces tradicionals del país amb un estil distintiu. Aquesta banda ha publicat tres àlbums d’estudi i presentarà el seu quart treball, Pissourin, a Palma.