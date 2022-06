L'exposició Van Gogh Alive arriba a Palma

L'exposició Van Gogh Alive, de Grande Experiences, que ha rebut 8,5 milions de visitants a tot el món, ha arribat a Palma i es podrà visitar fins al pròxim 5 de setembre.

Segons ha informat l'organització en nota de premsa, aquest dissabte es va inaugurar, en exclusiva a la Sala Victoria de l'Hotel Victoria Gran Meliá, l'exposició Van Gogh Alive, de Grande Experiences.

Van Gogh Alive combina els olis de l'artista holandès amb l'art digital. I és que, Grande Experiences ha desenvolupat per a la mostra un sistema que combina gràfics en moviment multicanal, amb so envolupant i projectors d'alta resolució. Així doncs, es tracta d'una experiència 360 graus en la qual el visitant pot observar més de 3.000 obres pictòriques, que es projecten en enormes pantalles, acompanyades de música clàssica.

Aquesta mostra està pensada com una nova manera d'experimentar l'art, per a així arribar al públic general i especialment al públic jove i als més petits.

L'exposició ha obert al públic des d'aquest diumenge 26 de juny i tancarà el seu pas per Mallorca, el pròxim 5 de setembre. Situada a la Sala Victoria de l'Hotel Victoria Gran Meliá, estarà oberta al públic de manera ininterrompuda des de les 10.00 fins a les 22.00 hores tots els dies. Les entrades, a partir de 15 euros, estan disponibles en la web de Van Gogh Alive.

Els nins de fins a tres anys d'edat poden accedir gratis a la mostra. A més, hi ha descomptes per a estudiants, tant escolars com universitaris, titulars del Carnet Jove, jubilats, persones amb discapacitat --accés per a minusvàlids-- i beneficiaris d'assistència social i entrades familiars.