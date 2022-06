'Invencible primavera', de Pilar Mena, guanya el Concurs Cançó de Sant Joan 2022

L'Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) ha comunicat aquest dilluns el títol i l’autora de la peça guanyadora del Concurs Cançó de Sant Joan 2022: 'Invencible primavera', de Pilar Mena Cervigón.

Els dos accèssits com a finalistes han estat per a les cançons 'Així no es pot viure', de Pep Ripoll; i 'Un dia d'estiu', d'Àlex Soriano i Lluís Raich.

L'IEE ha destacat l’elevada qualitat dels temes que han concursat i, sobretot, celebra i agraeix la bona acollida que ha tengut entre els artistes d’Eivissa i Formentera. S’hi han presentat una trentena de cançons originals, inèdites i en català, i hi han participat més de quaranta músics, alguns d’ells en solitari i altres integrats en grups d’estils ben diversos, des de la rumba al rock, passant pel metal i el funk, entre altres.

Els premis i la presentació de la cançó guanyadora i de les finalistes serà a la Festa de la Nit de Sant Joan del pròxim dia 23 a Puig d'en Valls.