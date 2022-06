Sus a La Lluna en Vers, cicle que s’allargarà fins al setembre

L’obra de teatre ‘Joana E’, inspirada en el text de Maria Antònia Oliver, dona el sus aquest divendres al cicle de la Fundació Mallorca Literària La Lluna en Vers, que es durà a terme entre juny i setembre. Els espectacles i esdeveniments estan previstos a diferents indrets de Mallorca i també de Catalunya.

‘Joana E.’ és una producció de la Cia. La Salvatge, creada i interpretada pels manacorins Toni-Lluís Reyes, Catalina Florit i Francesca Vadell. La representació serà aquest divendres 17 de juny, a les 22 h al jardí de la Casa Llorenç Villalonga de Binissalem.

Es tracta d’una obra que a més d’explicar una història personal, posa en el centre la societat burgesa dels anys trenta i de la postguerra: una societat plena de símbols i d’aparences que amaga les passions més baixes de l’ésser humà, com l’egoisme, la cobdícia, els interessos econòmics i la hipocresia.

La programació

Un dels plats forts del programa d’enguany ens traslladarà a Galícia, amb la Nit de Foliada, prevista a Sant Joan el dia 20 d'agost, i que inclou diverses propostes de folk gallec renovadíssim amb les Tanxungueiras com a cap de cartell, estrenant a Mallorca el seu nou disc ‘Migas’ i Laura Lamontagne & Picoamperio, de teloners. El dia anterior s’ha programat un taller de danses gallegues.

La Lluna en Vers 2022 també ret homenatge a Gabriel Ferrater en el centenari del naixement de poeta amb el recital Fil de memòria, a càrrec de l'actor i rapsode català Pere Arquillé.

Per altra banda, La Lluna en Vers dona suport a dos esdeveniments novells de Mallorca, com són el Festival Mobofest i, a partir d’enguany, al Festival Albopàs, dedicat al teatre de text. També, enguany de manera especial s’inaugura una col·laboració amb el Festival Poesia i +, organitzat per la Fundació Palau de Caldes d'Estrac.

Pel que fa a les activitats fora de les Balears, enguany també es dona el vincle amb la Fira Mediterrània de Manresa i el festival Le Silo de Marsella, amb qui la Fundació Mallorca Literària comparteix projecte de producció de Ficus·Indica, una experiència de revisió contemporània del llegat dels trobadors medievals, a través de la creació de tres artistes emergents: Rodin Kauffman (occità), Azucena Moya (catalana) i Maria Hein (mallorquina).

La darrera residència serà a Mallorca del 2 al 9 de juliol, i just després tindrà lloc a La Lluna en Vers l'estrena absoluta del muntatge, el dia 10 de juliol a Sant Joan. Posteriorment, serà estrenat també en la propera Fira Mediterrània de Manresa.

D'altra banda, també es tindrà presència en el Festival de Llegendes de Catalunya, on s'hi programa la producció ‘Irene i la terra adormida’, de la FML. La representació es durà a terme amb l'equip actoral de Mallorca (Bàrbara Nicolau, Miquel Àngel Torrens i Maria Antònia Salas), però amb equip musical i coral del mateix territori, un fet que possibilitarà que, posteriorment, l'espectacle pugui girar en altres indrets de Catalunya.