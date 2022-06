L'escriptora Antònia Vicens rep dimarts el Reconeixement de Mèrits 2022 de l'Escola Municipal de Mallorquí

L’escriptora santanyinera Antònia Vicens i Picornell rep aquest dimarts, 7 de juny, a les 19 h el Reconeixement de Mèrits 2022 que concedeix anualment l'Escola Municipal de Mallorquí de Manacor. Vicens ha estat elegida pel Ple de l’Escola de Mallorquí de l’Ajuntament de Manacor, a proposta del claustre del professorat, pel seu compromís amb la llengua catalana i l’aportació a la seva difusió en l'àmbit de la producció literària.

L’Escola Municipal de Mallorquí, des de l’any 1976, concedeix el Reconeixement de Mèrits a persones o col·lectius que han destacat per la seva fidelitat a la llengua catalana, i per la protecció i transmissió d’alguna faceta del nostre llegat lingüístic i cultural. Antònia Vicens passarà a formar part del llistat de persones reconegudes amb el guardó com Guillem d’Efak, Francesc de Borja Moll, Maria del Mar Bonet, Aina Moll, Biel Majoral, Maria Antònia Oliver, Maria Magdalena Gelabert, Bernat Nadal, Josep Maria Llompart, entre moltes d’altres.

Nascuda a Santanyí l’any 1941, Vicens va créixer exposada a una cultura eminentment oral, que la va dotar d’una llengua rica i viva que, com ella mateixa afirma, ha configurat la seva paleta de paraules, paraules de la terra i de la mar.

L’any 1963 estudia català gràcies als cursos de l’Obra Cultural Balear, impulsats per Francesc de Borja Moll i va irrompre en la literatura catalana guanyant l’any 1968 el premi Sant Jordi amb la seva primera novel·la 39º a l’ombra, una obra molt crítica amb l’explotació turística i immobiliària de l’illa,

Antònia Vicens és autora d’una sòlida i extensa obra narrativa. Ha publicat novel·les com ‘Material de fulletó’ (1971), ‘La festa de tots els morts’ (1974/1982), ‘La santa’ (1980/1988), ‘Quilòmetres de tul per a un petit cadàver’ (1981/1988), ‘Gelat de maduixa’ (1984),’Terra seca’ (1987), ‘Febre alta’ (1998), ‘Lluny del tren’ (2002), ‘Ungles perfectes’ (2007/2018) i ‘Ànima de gos’ (2011/2019). Durant la darrera década s’ha consagrat a la poesia i ha enlluernat els lectors amb títols com ‘Lovely’ (2009), ‘Sota el paraigua el crit’ (2013), ‘Fred als ulls’ (2015), ‘Tot els cavalls’ (2017), ‘Si no dius fort el meu nom em condemnes per sempre’ (2020) i ‘Pare què fem amb la mare morta’ (2021).

Al llarg de la seva obra, els temes que l’han acompanyada han estat la preocupació per la transformació de la nostra terra a causa del turisme massiu, l'explotació del territori amb la consegüent pèrdua d'identitat, la condició de la dona i la lluita dels socialment desnonats per aconseguir la felicitat.

Vicenç ha estat guardonada amb la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Cultura de la Generalitat, la Medalla d’Or de l’Ajuntament de Palma, la Medalla d’Or de l’Ajuntament de Santanyí i el Premi Josep M. Llompart de l’Obra Cultural Balear i, recentment, amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes impulsat per Òmnium Cultural, entre d’altres.

Amb aquest reconeixement l’Escola Municipal de Mallorquí reconeix tota una vida dedicada a la defensa de la llengua catalana, tota una vida d’activisme i convicció, tota una vida bolcada a estimar la nostra llengua i transmetre la seva riquesa, la seva bellesa i la seva força.

L’acte oficial de lliurament del guardó es durà a terme aquest dimarts, 7 de juny, a les 19 hores al Teatre Municipal de Manacor. L'esdeveniment comptarà amb l'actuació dels actors Joan Toni Sunyer i Maria Antònia Salas i del músic Damià Timoner i amb la intervenció de l'escriptor i president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, Sebastià Portell, i del batle de Manacor, Miquel Oliver.