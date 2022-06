Contes d'Hoffman, la gran òpera d'Offenbach, tanca la 36a Temporada del Teatre Principal

Contes d'Hoffmann, òpera de Jacques Offenbach, és el títol amb el qual el Teatre Principal tanca la XXXVI Temporada d'Òpera. Aquesta òpera, que arriba en una producció de l'Opéra National de Bordeaux, s'estrenarà el proper dimecres 8 de juny (20 hores) i també es representarà el divendres 10 (20 hores) i el diumenge 12 de juny (18 hores).

Contes d'Hoffmann compta amb la direcció escènica de Vincent Huguet i la direcció musical de la taiwanesa Yi-Chen Li, recordada al Teatre Principal per la seva inoblidable direcció de L'elisir d'amore. Per als solistes compta amb veus de la talla de Ramón Vargas, Annalisa Stroppa (també recordada per la seva Carmen de 2020), Simón Orfila, Pauline Texier, Marta Bauzà, Marga Cloquell, Natalia Salom, Carlos Daza, Joan Riera, Sebastià Serra i Josep Fadó; a més del Cor del Teatre Principal i de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. Aurélie Maestre, amb l'escenografia; Christophe Forey, amb la il·luminació i les videoprojeccions; i Cleménce Pernoud, amb el disseny de vestuari, completen l'equip artístic.

A la presentació de l'espectacle hi ha assistit Bel Busquets, vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política lingüística del Consell de Mallorca que ha recordat que «fa 28 anys que aquesta òpera no se representava a la temporada del Teatre Principal» i ha celebrat «la nombrosa presència de cantants mallorquins, com Marga Cloquell, Marta Bauzà, Natalia Salom, Joan Gabriel Riera o Sebastià Serra, i de l'illa germana con Simón Orfila».

D'altra banda, Josep R. Cerdà, director del Teatre Principal, ha explicat que Contes d'Hoffmann «és una òpera poc habitual als teatres espanyols precisament per la dificultat que tenen els papers solistes». Cerdà també ha celebrat el retrobament amb la directora Yi-Chen Li i amb la soprano Annalisa Stroppa «protagonista de Carmen, la darrera òpera que férem abans de la pandèmia i ara la tenim a la primera òpera a la qual el cor cantarà sense mascareta».

Vincent Huguet, director d'escena, ha destacat l'enorme qualitat humana d'aquesta obra i ha recordat que «l'òpera acaba en una 'apoteosi' amb aquesta frase inspirada de Musset i que es repeteix com una lletania: 'L'amor ens fa grans i el plor encara més'».

Contes d'Hoffmann és considerada una de les principals obres mestres del romanticisme francès. Amb llibret en francès de Jules Barbier, és un compendi de contes de l'escriptor i músic Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.

Narra com a un teatre de Nuremberg, s'està representant una òpera. La prima dona és l'estimada de Hoffmann, Stella, que conjuga les ànimes dels seus tres anteriors amors. Durant l'entreacte, Hoffman es dirigeix a una taverna propera i rememora les seves passions amb Olympia -una autòmat que el va enlluernar-; Antonia -condemnada a morir si canta amb la seva bellíssima veu- i Giulietta, una cortesana que enganya Hoffmann perquè li lliuri el seu reflex.