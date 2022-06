[VÍDEO] El Correllengua arriba a Còrsega

L'associació Parlemu Corsu! ha organitzat la II edició del 'Currilingua', una iniciativa inspirada en el Correllengua creat a Mallorca l'any 1996 i que enguany ha celebrat una nova edició.

El 'Currilingua' té com a objectiu fomentar i protegir l'ús del corsec en el seu territori. La cursa està programada pel pròxim 26 de juny i recorrerà 101 quilòmetres. La sortida serà a les 7 del matí a la plaça d'Aleria i arribaran fins a Bunifazziu, on hi haurà una festa de cloenda amb diversos artistes locals.