L'AELC organitza diversos actes a Palma i Barcelona en homenatge a Maria Antònia Oliver

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) retrà homenatge aquest dimecres, primer de juny, en la Fira del Llibre a Maria Antònia Oliver, un dels membres fundadors i la primera dona sòcia. Per aquest motiu, l'associació li dedica aquest juny un homenatge a Palma i a Barcelona.

A Palma, l'homenatge serà aquest dimecres a la Fira del Llibre del Passeig del Born i comptarà amb una conferència de Pilar Arnau a les 19.00 hores, titulada 'Per a mi escriure és viure, viure és escriure', una cita de la mateixa Oliver. En acabar, a les 19.30, es farà una conversa amb Montserrat Bayà, Carles Cortés i Margalida Pons moderada per Toni-Lluís Reyes.

Per altra banda, a Barcelona, l'acte serà el dilluns 20 de juny a la Sala Sagarra de l'Ateneu Barcelonès. Començarà a les 18.30 hores amb la conferència 'Mai no podré deixar de ser escriptora', de Pilar Arnau, i tot seguit hi haurà una taula rodona amb Guillem-Jordi Graells, Lluïsa Julià, Joan Rendé i Vicenç Villatoro moderada per Sebastià Bennàssar.