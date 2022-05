Aina Vives presenta 'En Tomeu coneix el Rei en Jaume', un conte que neix per mantenir i donar a conèixer les arrels i la cultura de Mallorca

Aquest cap de setmana es va presentar el darrer projecte de Palma Educa, un conte il·lustrat que narra la història del Jaume I a través del centre de la ciutat. El conte, obra d'Aina Vives i il·lustrat per Cati Forteza, serà repartit per l'Ajuntament de Palma a les escoles i s'organitzaran visites guiades que recorreran els llocs més emblemàtics sobre la història del Rei en Jaume.

Aina Vives ens explica que el projecte sorgeix de la seva fixació. L'autora creu que «som un poble que estam perdent les arrels i qui perd la llengua i la cultura perd la identitat» comentava Vives i afegia que «naixem com a nació perquè en Jaume I va conquerir Mallorca, sinó no seríem mallorquins, seríem una altra cosa».

En aquest context sorgeix la idea de Vives de crear el conte 'En Tomeu coneix el Rei en Jaume', un conte pensat perquè els nins i les nines coneguin el Rei en Jaume I, concretament va destinat a nins de segon cicle de Primària.

«En el conte, els convidam a fer un recorregut -com fan els dos protagonistes en Tomeu, un nin de 7 anys, i la seva padrina- des de la plaça de la Porta Pintada i fins a arribar a Cort, on hi ha l'Estendard, el retrat de Jaume I i la Cimera Reial», ens explica Vives.

A través d'aquest recorregut, s'explica qui era el Rei en Jaume, com es va produir la conquesta de Mallorca i què va significar aquella victòria, Mallorca va néixer com a nació el 31 de desembre de 1229.

El conte compta amb l'assessorament de l'historiador Albert Cassanyes, expert en la història medieval, que és qui ha escrit també la guia educativa que l'acompanya i que va adreçada als professors de Primària.

«La veritat és que estam molt contentes amb aquest projecte i la sensibilitat mostrada per Palma Educa i en concret pel regidor de Cultura de l'Ajuntament de Palma, Llorenç Carrió», concretava l'autora.