Obert el termini per a aspirar als Premis Mallorca de Creació Literària 2022

El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) ha publicat aquest dijous les bases de la convocatòria dels Premis Mallorca de Creació Literària 2022. Es podran presentar els textos aspirants a les diferents categories (novel·la, teatre, poesia, assaig i infantil) a partir de demà i fins dia primer d’agost, ambdós inclosos. Enguany s’ha avançat una mica el termini de presentació d’originals amb l’objectiu d’oferir més temps als jurats per a avaluar les obres.

Els Premis Mallorca de Creació Literària, amb una dotació total de 79.000 euros, tenen com a objectiu impulsar la producció creativa en català i els seus artistes. Així, el guardó en la modalitat de narrativa està dotat amb 25.000 euros, el de poesia amb 15.000 euros, el d’assaig amb 19.000 euros, el de textos teatrals amb 10.000 euros, i el de literatura infantil amb 10.000 euros. Les creacions s’han de presentar en format PDF per mitjà d’un enllaç habilitat al web de Llengua Mallorca (https://bit.ly/PM22_presentació_originals), ja que no es poden presentar en paper ni per correu electrònic.

Per mantenir l’anonimat de l’autoria, en el PDF de l’obra no pot constar el nom de l’autor ni cap signe que l’identifiqui. Aquest arxiu PDF, que ha d’anar encapçalat pel títol de l’obra, és l’únic document al qual té accés el jurat, que en cap moment pot accedir a les dades dels formularis d’inscripció.

Les obres que concursen al premi de literatura infantil il·lustrada han de tenir entre 24 i 40 pàgines, ser àlbums il·lustrats i anar adreçades a primers lectors. Els originals que es presentin han d'incloure un mínim de 8 il·lustracions originals (la resta poden ser esbossos del que seran les il·lustracions definitives) amb qualitat suficient per reproduir-se en un format de 260 mm x 260 mm, que serà el format d'edició inicialment previst. Text i il·lustració s'han d'integrar en un únic document on ja apareguin ordenats i distribuïts seguint el fil argumental de l'obra. Els autors guanyadors del premi de literatura infantil il·lustrada estan obligats a lliurar a l'editorial a qui el Consell de Mallorca hagi adjudicat l'edició de la categoria de literatura infantil il·lustrada l'obra amb la composició de textos i les il·lustracions definitives abans del 28 de febrer de 2023 inclòs.

El Consell editarà les obres guanyadores i en farà promoció, a través de les mateixes editorials que en la passada edició: Disset Edició per al premi de literatura infantil i el Grup Editorial Sargantana sota el segell de Galés Edicions per a narrativa, poesia, teatre i assaig. Els textos teatrals s’editaran dins la col·lecció del Teatre Principal. Així mateix, el Teatre Principal en farà una lectura dramatitzada i es reserva el dret preferent de producció de l’obra.

Els títols de les obres guanyadores es donaran a conèixer en una gala especifica que tendrà lloc entorn de la Diada de Mallorca del 31 de desembre i la voluntat del Consell de Mallorca és presentar les obres guardonades ja editades a l'entorn de la Diada de Sant Jordi 2023.