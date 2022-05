Judit Neddermann o Marc Parrot, un tast de l'agenda cultural dels pròxims dies!

Us deixam un recull dels actes culturals i presentacions de la pròxima setmana a les Balears. Del 13 al 19 de maig podeu trobar…

Teatre

‘Tito Andrónico’, de la Companyia Teatro del Noctámbulo. Al Teatre Principal d’Inca, divendres 13 de maig, a les 20 h; i al Teatre Principal de Palma, dissabte 14 de maig, a les 20 h. «Després de deu anys de guerra, Tito Andrónico torna per fi a Roma, victoriós i amb la reina goda Tamora i els seus tres fills com a presoners. Després de sacrificar, tal com ordenen els ritus sagrats, al més gran, Tito només aspira a buscar tranquil·litat i repòs. La calma durarà poc temps...».

‘VPO’, de la Cia. Migrants. Al Teatre Municipal Catalina Valls (Palma), de divendres 13 a diumenge 15 de maig. «Una vegada que el procés de gentrificació comença en un barri, progressa ràpidament fins que tots els seus antics habitants de classe obrera n’han estat expulsats, i tot el caràcter social del barri posat potes enlaire. VPO constitueix una reflexió sobre l’essència humana. Un mosaic dramàtic guiat per la immediatesa del desnonament. És una mirada poètica de les vivències del desnonament humà».

‘Perifèria Otel·lo’, de Josep Pere Peyró. Al Teatre Principal d’Inca, dissabte 14 de maig, a les 20 h. «Després de ‘Set maneres de ser Hamlet’, Peyró du a escena la segona part de la trilogia Shakespeare, Perifèria Otel·lo. Comèdia de falsos personatges improvisada a partir de la tragèdia Otel·lo el moro de Venècia.».

‘Paradís’ de la Cia. El Somni Produccions. Al Teatre del Mar (Palma), dissabte 14 i diumenge 15 de maig. «Quantes vegades hem sentit dir que Mallorca és un paradís? No hi ha dubte que ho és. Però no tothom qui viu en aquest paradís pot gaudir dels plaers de la vida de vacances. També n’hi ha que han estat expulsats del paradís tot i que sigui de manera metafòrica. Els nostres protagonistes són d’aquests que omplen les llistes de l’atur, que fan les cues als bancs d’aliments i que es veuen obligats a entrar dins el món de la picaresca per poder sobreviure al paradís».

Concerts

Marc Parrot presenta ‘Els fets i l’atzar’. Al Teatre Municipal Xesc Forteza (Palma), divendres 13 de maig, a les 20 h. Espectacle emmarcat en el Festival Barnasants 2022.

Judit Neddermann. A l’Auditori d’Alcúdia, divendres 13 de maig, a les 20 h; i a l’Amfiteatre Joan Mas (Deià), dissabte 14 de maig, a les 20 h. Acompanyada de Darío Barroso i Isaac Coll.

‘Voices of Samanidis’, d'Irina Cotseli, teclats i veu, i Christian Hoel Skjonhaug, guitarra i veu. A Can Alcover (Palma), dissabte 14 de maig, a les 12 h.

Presentacions de llibre

‘Rossinyol de primavera, ja pots començar a cantar’, amb Miquel Sbert i Andreu Ramis, acompanyats de Sebastià A. Adrover. Al Teatre Principal de Santanyí, divendres 13 de maig, a les 20 h. L'acte s'iniciarà amb la projecció del documental ‘La feina que no s'acaba mai’ sobre el Cançoner Popular de Mallorca del Pare Ginard; i, tot i seguit, tindrà lloc la presentació del III volum del ‘Calendari Folklòric de Mallorca’, dedicat a la Primavera.

'Fuster i els mallorquins, el debat identitari a la Mallorca tardofranquista', a càrrec de Gabriel Ensenyat. A la sala La Fornal (Manacor), dilluns 16 de maig, a les 20 h. «L'obra compara la societat mallorquina i la valenciana durant el franquisme».

'Els Norats, dos antifeixistes a les muntanyes mallorquines (1936-1949)', de Mateu Morro. A la Biblioteca Municipal de Vilafranca, dijous 19 de maig, a les 20 h. «La història d'Honorat Tries (pare) i Jaume Tries (fill), dos homes que es veren obligats a fugir a les muntanyes per no acabar en mans dels falangistes després del cop d'estat del general Franco del 18 de juliol de 1936».

Projecció de ‘Germania. Silenci trencat'. A l’Auditori d’Alcúdia, dissabte 14 de maig, a les 19.30 h.

Ruta literària 'Maria A. Oliver i Aina Moll'. El punt de partida serà a la plaça de l’església de Sencelles, diumenge 15 de maig, a les 9 h. En arribar a Biniali, hi haurà una xerrada sobre l’obra de Maria A. Oliver a càrrec de la professora i crítica literària Pilar Arnau.

‘Cuina amb talent’, tres dilluns dedicats a la cuina amb el guiatge de joves cuiners llucmajorers. Al Claustre de Sant Bonaventura (Llucmajor), dilluns 16 de maig, a les 19 h.