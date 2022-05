La Simfònica presenta un concert amb un programa italià dedicat a Roma

L’Orquestra Simfònica Illes Balears interpretarà l’onzè concert del cicle Trui Teatre, aquest dijous 12 de maig, a les 20 h. El programa serà purament italià, dirigit pel director Álvaro Albiach.

El concert començarà amb el moviment 1 i 2 de l’obra 'La Strada' del compositor Nino Rota, nom de la banda sonora de la pel·lícula neorealista del cineasta Federico Fellini. Rota fou un compositor italià de gran renom per les seves obres per a pel·lícules, entre les quals, cal destacar 'El Padrí' o 'Romeu i Julieta'. A més, va compondre les bandes sonores d’un gran nombre de pel·lícules de Fellini, des de l’any 1950 fins al 1979.

Dins d’aquest programa italià, no hi faltarà la trilogia romana d’Ottorino Respighi: 'Festes Romanes', 'Fonts de Roma' i 'Pins de Roma'. Tres poemes simfònics que descriuen la ciutat on va residir des de 1913. Respighi, alumne de composició de Rimski-Kórsakov, fou un enamorat de la música italiana dels segles XVI, XVII i XVIII i és considerat un gran exponent del neoclassicisme italià.

El director Álvaro Albiach va obtenir el Gran Premi del Jurat i el Premi del Públic en la 46a edició del prestigiós Concurs Internacional de Direcció d'Orquestra de Besançon el 1999 i va suposar el punt de partida de la seva carrera professional. Després va debutar al capdavant de l'Orquestra Nacional del Capitole de Toulouse en la Halle aux Grains. Des de llavors ha desenvolupat una intensa carrera amb invitacions d'importants orquestres.

Albiach compagina la seva activitat concertística amb una rellevant presència en el camp de l'òpera havent treballat en teatres i festivals de la talla del Teatro Real de Madrid, Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Festival Rossini de Pesaro, Teatre Comunale de Bologna i Teatre Comunale de Treviso, entre d’altres.