Presenten el llibre '50 anys del embassaments de Cúber i el Gorg Blau'

EMAYA ha editat el llibre 50 anys dels embassaments de Cúber i el Gorg Blau, amb motiu del 50è aniversari de la construcció d’aquestes infraestructures.

La presentació tendrà lloc dimarts, 10 de maig, a les 19 h a la biblioteca de Cort, a càrrec de Ramon Perpinyà, president d’EMAYA. També intervendrà Ricard Terrassa, treballador jubilat del Cicle de l’Aigua d’EMAYA; Antoni Bennàssar, coordinador de la publicació, i Marga Font, redactora.

La publicació recull la història de la construcció del embassaments, que s’inicià a finals dels anys 60 i finalitzà l’any 1972, quan l’aigua recollida a Cúber i al Gorg Blau va començar a arribar a Palma. S’inclouen també imatges poc conegudes de les obres i de la zona dels embassaments abans de la construcció dels pantans.

Per altra banda, també s’explica el cicle de l’aigua des de els embassaments fins a les nostres cases, passant per la planta de tractament de Lloseta, els dipòsits de Son Anglada i per Son Tugores.

S’exposa igualment la història d’aquesta zona, més enllà de les obres dels embassaments, des dels jaciments antics o els de l’època musulmana, les explotacions agrícoles de les finques de la Serra i l’admiració per aquest lloc que sentiren els primers visitants a principis del segle XX.

El llibre inclou també un apartat sobre senderisme i natura, perquè actualment els embassaments són uns dels nuclis de la protecció de la biodiversitat i un punt de partida de múltiples excursions per la Serra de Tramuntana. Per Cúber hi passa la ruta de la pedra en sec, una ruta emblemàtica del senderisme.

En una primera tirada s’han editat 1.500 exemplars del llibre, que es distribuiran a totes les biblioteques de Mallorca i als interessats que el sol·licitin. També estarà disponible en versió digital al web d’EMAYA a partir de la presentació.