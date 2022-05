Neix La Fera, un espai de creació digital per impulsar projectes audiovisuals en català

La Fera es defineix com «una fàbrica digital que generarà oportunitats per a creadors de contingut, streamers i podcasts en català». És un nou projecte sense ànim de lucre impulsat per un grup de persones «preocupades pel futur de la llengua» que, a més, compten amb el suport de la Fundació .cat i Òmnium Cultural.

L'objectiu d'aquesta nova entiat és oferir oportunitats als creadors de continguts per a impulsar els seus projectes, sigui fent d'altaveu o per mitjà de la formació. «Els connectarem amb nous públics, oferint-los eines per ser autosuficients, generar interès comercial, arribar a àmbits on el català no té presència i impulsar-los cap a una distribució internacional», expliquen a la pàgina web.

La idea és «oferir als creadors en català més oportunitats per créixer sense cooptar-los i promoure un ecosistema de continguts digitals de qualitat, en català i per a nous públics tant dels Països Catalans com d'arreu del món», han concretat a través de les xarxes socials. «Hi ha moltes iniciatives arreu del país que treballen per impulsar el català a internet i ens agradaria que La Fera fos casa seva», i així construïr «una nova corporació digital», han afegit.

El dia que tot es posarà en marxa és dia 1 de juliol. Aquest dia La Fera explicarà «en detall quina mena d’activitat durem a terme, destaparem alguna sorpresa i anunciarem els projectes guanyadors del Programa Embrió», han alertat.

Programa Embrió

El Programa Embrió és un concurs-llançadora de La Fera que ofereix premis de 2000€ i un any d’acompanyament i tallers amb professionals, per tal de fer créixer els projectes i la comunitat que el consumeix. En aquest s'hi poden presentar podcasts, streamers i creadors de contingut de qualsevol plataforma, que ja tinguin el projecte en marxa o encara no.

El jurat està conformat per «professionals d'àmbits creatius molts diversos». Els seus noms són Marta Salicrú, de Ràdio Primavera Sound, Òscar Andreu, copresentador del programa de RAC1 'La Competència', Juliana Canet, creadora de contingut i membre de Canal Malaia, Clàudia Rius, integrant del podcast 'Gent de merda', Maria Rovira, integrant del podcast 'Oye Polo', Manel Vidal, membre dels programes 'La sotana' i 'L'hipòdrom', Menos trece, streamer i youtuber, i Outconsumer, també streamer i youtuber.