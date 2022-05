Conversa entre Biel Mesquida i Eduard Escoffet a Santa Maria

El Correlengua 2022, organitzat per Joves de Mallorca per la Llengua, ha estat un gran èxit. Milers de persones hi han participat, l'organització ha funcionat perfectament, no hi ha hagut incidents destacables i, una vegada més s'ha mostrat la capacitat organitzativa i de convocatòria de la Xarla territorial per la Llengua, la Cultura i el País.