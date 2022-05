Manacor, Felanitx i Montuïri uneixen esforços per celebrar el Dia dels Museus de manera conjunta sota el lema 'El poder dels museus'

Els Museus d'Història de Manacor, de Montuïri i de Felanitx han unit esforços per organitzar de manera conjunta un seguit d'activitats per donar a conèixer la història i el nostre passat. Dimecres 18 de maig és el Dia dels Museus i, per celebrar-ho, es faran diferents tallers entre el 8 i el 22 de maig.

A les jornades d''El Bosc Encantat', els assistents coneixeran els arbres i plantes que hi ha al voltant del museu en qüestió i s'explicaran com algunes d'elles formen part del paisatge des de temps antic. Es farà un recorregut per la zona enjardinada del museu a través d'una rondalla que ajudarà a relacionar espècies d'arbre i, per acabar, es farà un taller de cianotípia per imprimir fulles de manera artesanal. Aquesta activitat tendrà lloc el 8 de maig a Manacor, el 15 de maig a Felanitx i el 22 de maig a Montuïri.

La segona activitat és 'Estudiem els nostres fems!' En aquest, els participants investigaran el present fent recerca arqueològica. Mitjançant una bossa de fems, s'intentarà descobrir quins objectes seran els que s'analitzaran a l'arqueologia del futur. Aquesta activitat tendrà lloc dia 8 de maig a Felanitx, dia 15 de maig a Montuïri i dia 22 de maig a Manacor.

També, a 'La màgia de descobrir i crear', els assistents s'acostaran al passat fent d'arqueòlegs i posant-se a la pell dels artistes talaiòtics. Aquest taller tendrà lloc dia 8 de maig a Montuïri, dia 15 de maig a Manacor i dia 22 de maig a Felanitx.

El lema d'enguany pel dia dels museus és 'El poder dels museus' i, en aquest sentit, volen treballar a partir de tres eixos: la sostenibilitat, la digitalització i l’accessibilitat i la construcció de la comunitat a través de l’educació.

Altres activitats

El Museu d'Història de Manacor també ha preparat una activitat que es durà a terme del 16 al 22 de maig en dos torns, a les 9.30 h i a les 12 h. Es tracta del taller creatiu 'Construïm la natura', a càrrec d'Arquitectives;l'activitat s'orienta als alumnes de 6è de Primària i s'ha convidat les escoles del municipi a participar-hi.