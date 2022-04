El violinista Stephen Waarts serà el solista del concert de temporada de la Simfònica

L'Orquestra Simfònica ofereix dijous, a les 20 hores, el desè concert del cicle Trui Teatre amb la interpretació de Bella melusina, obertura, de Mendelssohn, el Concert per a violí de Korngold amb el violinista Stephen Waarts i la Suite Cavaller de la rosa de Strauss. Les entrades ja estan disponibles i es poden comprar a través de la web de la Simfònica.

El concert començarà amb l’obertura de Bella melusina, un complex paisatge emocional que, així com descrivia el mateix compositor, no representava un relat d’història sinó un reflex dels seus temes i estats d’ànims.

La Simfònica comptarà amb el violinista Stephen Waarts per a interpretar el Concert per a violí d’Erich Korngold. És una obra d’estil neoclàssic i basada en temes lírics escrits per a bandes sonores de pel·lícula. Korngold era considerat, per compositors com Mahler o Strauss, com un nin prodigi. Gràcies a les seves grans melodies, el seu sentit del dramatisme i el domini d’orquestració cridà l’atenció de Hollywood. Començà una col·laboració amb la Warner Bros. i aconseguí dos premis Oscar i tres nominacions.

La veu musical innata i individual de Stephen Waarts l’ha situat com un ferm favorit entre el públic. Amb un apetit voraç pel repertori, ja ha interpretat més de 30 concerts estàndard de violí, així com obres rarament interpretades, atès que és un apassionat músic de càmera.

Stephen ha actuat amb orquestres com la Chamber Orchestra of Europe sota la batuta de Sir András Schiff; la Frankfurt Radio Symphony, amb Christoph Eschenbach; Antwerp Symphony, amb Elim Chan; l'Orchestre National de Belgique, dirigida per Marin Alsop i Constantinos Carydis; Szczecin Philharmonic, amb Rumon Gamba; Lucerne Symphony Orchestra, entre d’altres.

Per a finalitzar el concert, el públic gaudirà de les grans melodies de la Suite del Cavaller de la rosa de Richard Strauss.

Concert al Parc Sanitari Bons Aires

A més, aquesta setmana, un grup de corda de l’Orquestra Simfònica Illes Balears oferirà un concert gratuït al Parc Sanitari Bons Aires (antic Hospital Psiquiàtric) aquest dissabte, a les 12 hores. Un dels principals objectius de la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears és estar prop de la societat que representa. És en la línia d’aquest objectiu que es pretén descentralitzar l’abast de la Simfònica, arribar a nous públics i escenaris en un exercici d’equilibri interterritorial, facilitar l’accés a la Simfònica per a tota mena de col·lectius i fer programacions adaptades als diferents sectors de públic.

El programa que s’interpretarà serà el següent: Don Quixote, suite burlesque, de Telemann; Dos Cançons Populars de Pastor; Oblivion i Libertango de Piazzolla i Saint Paul Suite de Holst. L’entrada és gratuïta fins a completar l’aforament.