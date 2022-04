Neix Musicalitat.cat, l'aparador de les músiques catalanes en català

Musicalitat.cat neix amb el desig de ser l'aparador de les músiques catalanes en català. «I diem músiques catalanes perquè aquí hi trobaràs tots els estils, des de la música clàssica al folk, de l'havanera o les sardanes a la música urbana, del pop o el rock al jazz, de la música antiga a tota la infantil i de qualsevol lloc de parla catalana passant per Catalunya i des del Baix Segura fins el Rosselló, o des de Menorca a l’Alguer», expliquen els creadors.

Es tracta d'una web que es vol adreçar «als catalans que viuen a l’estranger, als qui estudien català a les escoles i universitats estrangeres i per suposat als catalans d’aquí». A la web hi haurà tota la musica catalana en català disponible al mercat discogràfic tant la que ho està en format físic, CD’s o LP’s, i que s'envia a qualsevol part del món, tant si és al Canadà, al Japó, a Noruega, Brasil, França o els Estats Units, Costa Rica o Sudàfrica. I la que està disponible al mercat digital a través de Spotify iTunes, Deezer, etc.