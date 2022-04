Arriba a Palma el festival de música electrònica Brunch-In the Park

El tinent de batle de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera; la directora general de Cultura i Comunitat, Tina Codina; el director de Brunch-In the Park, Felipe Menéndez; i el director del Circ Bovern, Tià Jordà, han presentat aquest dimarts la primera edició a Mallorca del festival Brunch-In the Park, que es farà en el Parc de la Riera els dies 30 d'abril i 1 de maig sota el lema 'Alegria i Compromís'.

Amb aquest esdeveniment, que es fa en col·laboració amb l'Àrea de Cultura i Benestar Social de l'Ajuntament, arribaran a Ciutat alguns dels millors artistes de l'escena de la música electrònica, tant internacionals com estatals i locals. Felipe Menéndez ha destacat la importància que un festival d'aquestes característiques es faci a Palma.

Antoni Noguera ha remarcat que «'Brunch-In the Park' és un festival amb valors socials que comparteix el consistori» i que «contribueix amb una nova proposta d'oci oberta a tots els ciutadans de Palma».

Per la seva part, Tina Codina, ha valorat la relació d'aquest esdeveniment amb la comunitat. «La cerca d'implicació de la ciutadania i la relació amb els barris de Palma és un factor molt rellevant», ha assenyalat.

Els més petits també seran protagonistes

Les famílies no hauran de deixar els més petits a casa per assistir a Brunch-In the Park, perquè s'ha habilitat una zona per a elles, el Petit Brunch. De fet, Tià Jordà ha destacat que en aquest àmbit s'oferiran activitats lúdiques amb un rerefons pedagògic. El públic familiar també podrà accedir a la zona de food trucks.

El festival començarà el 30 d'abril a les 12 hores, quan s'obrin les portes del Petit Brunch (fins a les 18 hores). Des de les 17 hores fins a les 23.30 hores s'obriran els accessos a l'escenari principal, on punxaran Nicole Moudaber, Edu Imbernon, Kiki Navarro i Javitoh.

El Petit Brunch tornarà a obrir l'1 de maig des de les 12 hores a les 18 hores. A partir de les 17 hores es podrà accedir a l'Electronic Brunch, on punxaran Patrick Topping, Rodríguez Jr. Live, Manu Sánchez i Guri Ft. Eider.

La zona Petit Brunch és gratuïta i la zona electrònica Brunch és de pagament.