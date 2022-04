El documental sobre la Menorca Talaiòtica s'estrena en el Cine Ciutat de Palma

El documental 'Menorca Talaiòtica: una odissea ciclopia insular' es presentarà el pròxim dilluns a les 19.00 hores en el Cine Ciutat de Palma i comptarà amb una presentació per part del vicepresident i conseller de Cultura del Consell Insular de Menorca, Miquel Àngel Maria, i el director, Manu Balaguer.

A més, l'acte també assistirà el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura del govern, Miquel Company, i la vicepresidenta del Consell de Mallorca, Bel Busquets. L'acte acabarà amb un tast de cervesa talaiòtica, fruit de la col·laboració entre el Museu de Menorca, la candidatura de Menorca Talaiòtica i l'empresa Grahame Pearce.

El Consell de Menorca ha impulsat la creació d'aquesta obra per donar suport a la candidatura a patrimoni mundial de la Unesco. La finalitat d'aquest projecte audiovisual és afrontar el repte de continuar vetlant per la conservació del patrimoni talaiòtic i aprofitar l'oportunitat per descobrir i compartir un viatge a través d'una civilització que continua viva i present en cada paisatge de l'illa, han assenyalat aquest divendres des de l'administració insular.

Realitzat per la productora Espiral Produccions TV SL, 'Menorca Talaiòtica: una odissea ciclopia insular' ha estat dirigit per Manu Balaguer, amb guió de Laura Jurado i baix l'assessoria de l'arqueòloga Amalia Pérez-Juez.

Amb una durada de 38 minuts, és un viatge per la història de Menorca, des de l'època talaiòtica fins a l'actualitat, on apareixen 17 testimonis que expliquen el relat al voltant de la Menorca Talaiòtica. Els perfils són diversos, encara que predominen els arqueòlegs, també intervenen un geòleg, el propietari d'un jaciment i el coordinador de l'expedient de la candidatura a Patrimoni Mundial, Cipriano Marín, entre altres. L'actriu que posa la veu al documental en català i castellà és la menorquina Enka Alonso.