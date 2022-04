El volum de primavera del Calendari Folklòric de Mallorca ja és a les llibreries i es presentarà per primera vegada demà dimecres 13 d'abril a Ca n'Oleo a Palma. Es tracta del tercer tom d'aquest projecte engegat per la Fundació Mallorca Literària en coedició amb Saïm Edicions, que ja compta amb els volums d'estiu i de tardor. Per acompanyar la presentació del Calendari Folklòric de Primavera, la Fundació Mallorca Literària ha organitzat una sèrie d'experiències folk que es desenvoluparan durant els mesos d'abril i maig i es mesclaran amb activitats literàries de primavera.

Amb el lema #SembramLlibres, la FML presenta la Primavera Literària 2022, amb activitats que van començar el passat dissabte 9 d'abril i continuaran fins al 21 de maig. Es realitzaran rutes folk, presentacions del nou tom del Calendari Folklòric de Mallorca, xerrades i activitats relacionades amb el tradicionari de Mallorca, així com les activitats literàries de primavera al jardí de la Casa Llorenç Villalonga a Binissalem.

També la Casa Llorenç Villalonga obre les portes per acollir la primavera al jardí: Enguany amb dues jornades que combinen activitats familiars, presentacions de les novetats literàries i música en directe, com és habitual en dissabte al matí. Així mateix, aquesta coincidència del llançament del volum de Primavera amb la celebració de Sant Jordi ha donat lloc a la creació i distribució en aquesta data d'una petita col·lecció de punts de llibre commemoratius, realitzada en paper plantable amb llavors de diverses varietats de flors mediterrànies, amb el lema #SembramLletres. Aquests punts de llibre tenen continguts literaris corresponents a diferents projectes (Poeteca, Llegir, WoW i Tradicionari) i seran distribuïts gratuïtament per les llibreries i biblioteques de Mallorca.

Sobre el Calendari Folklòric

El Calendari Folklòric de Mallorca, recollit per Rafel Ginard entre 1951 i 1958, és un corpus rellevant del patrimoni cultural immaterial de l'illa, vinculat, especialment, als coneixements i sabers tradicionals.

Les observacions i anotacions de Ginard són testimoni de la relació de l'home amb el seu entorn, i també acta notarial del que era la cultura productiva i reproductiva del moment. Aquesta edició divulgativa treu a la llum un material inèdit ingent, setanta anys després que fos elaborat per Ginard. És, per tant, un contingut essencial que ens ajuda a dimensionar la valuosa tasca de Rafel Ginard, un dels pilars fonamentals de la cultura a Mallorca.

En aquest tom es reuneixen els continguts corresponents a la primavera. Renéixer, brostar, florir, reviscolar, ressuscitar, són verbs que s'escauen a la primavera. Un revifament del camp, el retorn a la vida de les plantes i els arbres, la recuperació del ritme vital de totes les criatures... són els signes del nou cicle que es deixondeix després de l'endormiscament, la letargia, el recolliment i el silenci de l'hivern. És temps també per a la poesia. Un període en el qual la sensibilitat franciscana folklorista troba, en el que l'envolta, sentit al vessant optimista de les seves creences. Un temps en què Rafel Ginard es recrea en la seva expressivitat esclatant com la natura: «Ara tot és sucós, cruixent i lluent, jove. És la joventut del món, tot decorat de verd. Tot té un ímpetu de joventut. Els ceps s'omplen de botons, les figures brotonen, els magraners treuen les flamadetes de ses fulles tendres, les pereres van amb vels de núvia i l'herba és una estora gruixada i blanca pels caminois. Les carxoferes ja tenen ou; les faveres, bajoques; els ametlers, ametlons que es rompen, esquitxant d'àcid com un vidre vegetal».