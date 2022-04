La Institució Francesc de Borja Moll i la Universitat d'Alacant organitzen la jornada 'La dialectologia: ahir, hui i demà'

El departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant (UA) i la Institució Francesc de B. Moll, dipositària dels drets del Diccionari català-valencià-balear (DCVB) i continuadora de la feina d’Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll, han organitzat conjuntament la jornada 'La dialectologia: ahir, hui i demà', que es durà a terme dilluns, 4 d'abril, a la sala d’actes de l’Edifici Germà Bernàcer de la UA, amb la col·laboració de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i la Generalitat Valenciana. La jornada es podrà seguir en directe en aquest enllaç.

A l'esdeveniment es presentarà la base de dades 'Bibliografia sobre dialectologia catalana' i tendran lloc les taules rodones 'La recerca dialectològica' i 'L'aportació dels parlars a un estàndard inclusiu'. Hi participaran personalitats filològiques com Vicent Beltran, Jordi Colomina, Ramon Sistac, Joan Veny, Isidor Marí, Nicolau Dols i Maria Pilar Perea. A més, es visitarà l’exposició 'Teixim llaços des del sud del sud' i es projectarà el vídeo del mateix títol.

Per la seva banda, el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona ha organitzat, a la Biblioteca de Lletres, l’exposició 'El 60è aniversari de l’acabament del Diccionari català-valencià-balear', en complir-se el 2022 sis decennis de la publicació del desè i darrer volum d’aquesta obra magna iniciada per Antoni Maria Alcover i continuada per Francesc de Borja Moll fins a la seva culminació.

L'exposició inclou una mostra dels quaderns de camp i de les cèdules que, a partir de viatges per tots els territoris de llengua catalana, varen servir per a redactar el Diccionari, així com una selecció de les obres dels seus autors -Alcover i Moll- i d’altres que varen fer servir el DCVB com a punt de partida. L’exposició romandrà oberta fins al 22 d’abril: s’han programat dues visites guiades, els pròxims dies 6 i 8, i el 5 de maig.

A més, Maria Pilar Perea, professora de la Universitat de Barcelona i vicepresidenta de la Institució Moll, intervindrà sobre 'Les excursions filològiques i el Diccionari català-valencià-balear' a l’activitat 'Els Dijous de Filologia i Comunicació'.