Ja és oberta la convocatòria per formar part de la programació de Fira B! 2022

L'Institut d'Estudis Baleàrics ha obert el termini per presentar les candidatures per formar part de la programació de Fira B! 2022, el qual estarà obert fins dia 21 d'abril. Aquesta serà la setena edició del Mercat professional de música i d'arts escèniques de les Balears i se celebrarà a Palma del 29 de setembre al 2 d'octubre de 2022.

En la programació s'inclouran espectacles de música i arts escèniques de tots els estils: jazz, electrònica, clàssica, contemporània, músiques del món, pop, rock, indie, teatre de text, dansa, nous formats, teatre de carrer i circ. En aquesta convocatòria se seleccionarà un 70% de programació de les Balears i un 30% de fora de les illes; per a l’elecció, se seguiran criteris de qualitat tècnica i artística, originalitat i singularitat de la proposta, capacitat de projecció fora de les Balears i la disponibilitat per fer actuacions i gires, així com la trajectòria artística del sol·licitant.

En el cas de les arts escèniques, es valorarà que les propostes duguin a escena textos o coreografies originals d'autoria o coreografia balear. Per la música, es valorarà que les propostes incloguin un repertori original o de compositors de les Balears, que els sol·licitants tenguin almenys un disc editat en format físic o publicat a Spotify o iTunes i material d'àudio o vídeo disponible. A més, hauran d'haver fet almenys cinc actuacions en directe durant el darrer any. Es pot accedir a les bases i als formularis a través de l'enllaç següent: http://www.firab.org/ca/p/com-actuar/.