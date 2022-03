Jansky presenta 'Mellifera', el seu nou videoclip d’Insecta Dance Music

El grup mallorquí d'electrovers Jansky farà la preestrena del nou video single d'Insecta Dance Music, ‘Mellifera’, aquest diumenge 20 de març a Taca Studio. El videoclip, a càrrec de Komposit Studio, s'ha fet en col·laboració amb els alumnes de l'Institut Pintor Joan Miró de Palma, i és part d'un nou projecte amb l'IMEDEA/CSIC, que vol divulgar la importància dels insectes pol·linitzadors.

‘Mellifera’ és el quart senzill del futur disc. Aquesta cançó ha estat composta a partir de seqüències de ritmes d'abelles de la mel enregistrades en un camp d'ametllers del Pol·lígon de Son Bugadelles (Calvià). Emulant la seva «llengua», la cançó recita les diverses plantes que aquests insectes van pol·linitzant.

Insecta Dance Music és el nou projecte de Jansky, que vincula art i bioacústica. Han enregistrat set espècies d'insectes de Mallorca i n'han manipulat els sons i els cants per obtenir-ne sàmplers, a partir dels quals componen les cançons. La idea va rebre una Beca de Creació de l'Institut d’Estudis Baleaàrics (IEB) i ha estat premiada als Sound of the Year Awards 2020, de la BBC3 i el Museum of Sound.