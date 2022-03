Daniel Escribano parlarà del conflicte lingüístic arreu dels Països Catalans durant la Segona República en el proper Dilluns de l'Obra

El conflicte lingüístic a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, durant la segona república és el títol del llibre que centrarà l’atenció en el proper Dilluns de l’Obra.

El seu escriptor, Daniel Escribano (Palma, 1978), és doctor en sociologia, traductor i col·laborador, entre d’altres, de Catarsi, El Salto i Sin Permiso. Ha compilat i traduït l’obra Pomes perdudes. Antologia de la narrativa basca moderna (Tigre de Paper, 2014), com també, amb Àngel Ferrero, l’antologia de James Connolly La causa obrera es la causa de Irlanda. La causa de Irlanda es la causa obrera. Textos sobre socialismo y liberación nacional (Txalaparta, 2014) i és el traductor, entre moltes altres obres, del volum de relats de Koldo Izagirre Que vol foc, Mr. Churchill? (Lleonard Muntaner, Editor, 2018).

«La lectura d’aquest llibre, així com la relectura de les citacions i obres dels polítics, juristes i escriptors dels diferents períodes històrics sobre els quals versa l’obra d’Escribano, ens confronta amb moltes opinions i discussions esmerçades en el debat constituent i estatuent, tant dels de finals dels anys setanta del segle passat com dels de les primeries del segle xxi, amb l’aprovació de la reforma de l’Estatut d’autonomia de 2006. En aquest sentit, comparteixo plenament la frase de l’autor, referida a l’Estatut de 1932 i aplicable avui en dia, segons la qual el legislador espanyol va acceptar “el reconeixement oficial del català més com a necessitat política imposada per la correlació de forces que no pas pel convenciment de la justícia d’aital reivindicació”. El conflicte de llengües provocat per la confrontació d’interessos és ben viu i encara no hem trobat, si és que existeix i és viable, una solució espanyola adequada.» (Del pròleg de Jaume Vernet).

La conferència es portarà a terme el proper dilluns, 21 de març, a les 20 h a la sala La Fornal de Manacor.