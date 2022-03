La Simfònica oferirà un viatge pel Sistema Solar amb 'Els planetes' de Gustav Holst al Trui Teatre

L’Orquestra Simfònica Illes Balears interpretarà 'Els Planetes' de Gustav Holst aquest dijous 17, a les 20 h, al Trui Teatre. L'espectacle, dirigit per Eduardo Browne, serà presentat per Nigel Carter i comptarà amb Joan Servera com a artista convidat.

El concert anirà acompanyat de projeccions per tal de convidar a l'espectador a fer un viatge pel sistema solar, per descobrir l’astronomia i l’astrologia, les característiques dels planetes i dels déus que els hi donen nom. L'espectacle és educatiu, està pensat per a tots els públics i uneix música, teatre, projeccions, humor, i el recordatori de la importància de cuidar el planeta.

'Els Planetes' d'Holst és, musicalment, una suite orquestral composta per set moviments, cada un d'ells dedicat a un dels set planetes exceptuant la Terra. Amb la música es descriu les característiques de cadascun.