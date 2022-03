'Entusiastes' d'IB3 Ràdio ret homenatge a Maria Antònia Oliver amb un programa especial

El programa 'Entusiastes' prepara una edició especial dijous, a les 20 h, a IB3 Ràdio per a recordar la figura de l'escriptora Maria Antònia Oliver, un referent de la literatura en català, com demostra amb el seu llegat literari amb novel·les tan destacades com Amor de Cans o Joana E., però també una figura importantíssima en l'activisme cultural i lingüístic o en matèria de feminisme, amb la creació de la primera dona detectiva de la literatura en català, na Lònia Guiu.

El programa recollirà el testimoni de diferents persones del món de la cultura, amics i coneguts de l'escriptora com la filòloga, crítica literària, investigadora i biògrafa d'Oliver, Pilar Arnau; el llibreter Francesc Sanchís; l'escriptora i professora de literatura Margarida Arizteta i el músic, compositor i productor discogràfic Antoni Parera.

L'autora ens va deixar el passat 10 de febrer, mesos després d'haver celebrat el seu 75è aniversari i haver complert tota una vida dedicada a la literatura. Reconeguda amb el Premi d'Honor a les Lletres Catalanes l'any 2016, amb la Creu de Sant Jordi el 2007 o amb el Ramon Llull el 2003, Oliver ha estat recentment reconeguda amb la Medalla d'Or de les Illes Balears a títol pòstum.