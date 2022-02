'La Derniére Danse de Brigitte', màxima expressió teatral sense paraules

Aquest passat divendres, es va fer, al Teatre del Mar, a Palma, l'estrena, per primera vegada a Mallorca, de ' La Derniére Danse de Brigitte', per part de la companyia catalana ' Zero en conducta'. Per a totes aquelles persones que no varen poder assistir-hi, i que vulguin gaudir d'un espectacle realment sorprenent, auest dissabte, a les 20.30 hores, o diumenge, a les 19 hores, encara hi són a temps.

Amb tot el que estam vivint en els darrers anys. D'una banda, la pandèmia global del Covid-19, amb la conseqüent crisi sanitària, social i econòmica; i d'una altra, els conflictes bèl·lics que assolen el món, el canvi climàtic, la deshumanització com a societat... Tenir recursos a l'abast de les nostres possibilitats, com és la cultura, en qualsevol de les seves modalitats, és d'agrair, i molt!

I molt satisfets i satisfetes varen sortir els espectadors que ahir, varen optar per posar en un segon pla les seves rutines diàries i les tràgiques notícies, i varen presenciar en directe una funció, que en tan sols una hora, ho capgira tot: les teves emocions, la teva visió de la vida, de l'amor i, fins i tot, del teu món.

Sense necessitat de cap paraula, per part dels dos integrants d'aquesta companyia teatral, Jose Antonio Puchades 'Putxa' i Julieta Gascón, que magistralment interpreten Brigitte i Eugénie. Tots dos combinant, exclusivament, l'expressió facial; el mim corporal; el teatre visual; la dansa; el moviment artístic; una total compenetració i sincronització; així com el domini de la posada en escena fent ús de titelles..., narren l'últim ball de Brigitte. Les seves mans i els seus cossos van constituir l'únic llenguatge, un llenguatge universal, com la música, un altre element clau d'aquesta representació.

És un espectacle molt bo, original, dinàmic, artísticament creatiu, que desperta la imaginació del públic assistent, que el deixa fascinat; perquè sense sentir les veus dels actors coneixen la vida de Brigitte: els seus somnis quan era nina; els seus inicis al món de l'espectacle; el gran amor de la seva vida; els seus records més entranyables; els sentiments del seu cor; i com no, la transició a la mort quan li arriba l'hora de partir, i així, poder retrobar-se amb el seu estimat company de vida.

La funció d'ahir vespre va servir d'homenatge per al padrí de l'actriu, Julieta, que s'havia mort unes hores abans, a Mèxic. Ho va anunciar als assistents, en acomiadar-se, però sens dubte, amb la seva magnífica actuació, no el va poder decebre. Ni ningú que la vegi sortirà decebut o decebuda d'haver-hi anat.

Vos enllaçam el tràiler de l'espectacle, fet per la companyia 'Zero en conducta', com aperitiu del que podreu gaudir al Teatre del Mar:

https://www.facebook.com/zeroenconductateatro/videos/4318957398206647/