La II Fira de les Dones de Manacor es consolida i amplia les seves propostes artístiques

La II Fira de les Dones se celebrarà el dissabte 5 de març en el Claustre de Sant Vicenç Ferrer de Manacor, des de les 10 hores fins a les 18 hores. La segona edició de la Fira arriba amb moltes novetats: enguany s'amplien els espais, s'incorpora la primera planta del Claustre de Sant Vicenç Ferrer com espai expositiu i la plaça dels Pares Creus i Font i Roig com espai per fer tallers i concerts. Així mateix, la plaça del Convent serà la zona on es duran a terme els tallers creatius adreçats als infants.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, acompanyat de la delegada d'Igualtat, Carme Gomila, i de Laura Socias, tècnica d'Igualtat, han presentat aquest dijous el cartell de la II Fira de les Dones, dissenyat per l'artista manacorina Cati Cànoves, i totes les activitats previstes.

L'objectiu d'aquesta II Fira de les Dones és «ajuntar i aglutinar totes les dones artistes i emprenedores, no només de Manacor sinó d'arreu de Mallorca, de totes les edats. Hem intentat que sigui un reflex de com són les dones: diverses i heterogènies, i mostrar el potencial que tenim», ha explicat Gomila.

L'Ajuntament de Manacor ha rebut 67 sol·licituds d'artesanes i emprenedores per participar-hi, també comptarà amb la participació de 10 entitats, a més de l'Institut Balear de la Dona, la Direcció Insular d'Igualtat del Consell de Mallorca. «Continuem rebent correus i cridades per participar-hi, el poble s'ha bolcat», ha assegurat la tècnica d'Igualtat, Laura Socias. En aquest sentit, el batle de Manacor, Miquel Oliver, ha afirmat que «la continuïtat de la Fira de les Dones respon a la quantitat de peticions per participar que hem rebut, de particulars i de col·lectius que s'han bolcat en la seva organització, el que ens demostra que és la societat que la demana».

Una de les principals novetats de l'edició d'enguany serà l'exposició 'Ants', organitzada juntament amb la delegació de Comerç, i que pretén ser un homenatge a totes les dones treballadores. A més de les escultures en forma de formigues, a iniciativa de l'Ajuntament de Manacor, la fotògrafa Núria Sánchez ha entrevistat 10 dones de comerços de Manacor i de Porto Cristo. L'exposició s'inaugurarà el mateix dia de la Fira, a les 10.30 hores i es podrà visitar durant els dies posteriors a la Fira. «Manacor no seria el mateix sense aquesta xarxa de dones que cada matí aixequen la barrera dels seus comerços, ens serveixen un entrepà o ens tallen els cabells», ha assegurat Gomila.

La Fira també comptarà amb una exposició de Metges del Món, amb contacontes, concerts, tallers creatius, de papiroflèxia, de castells, etcètera. A més, per primera vegada també, a partir de les 18 hores i coincidint amb el tancament de la Fira, tendrà lloc el concert Femme Renou, organitzat en col·laboració amb Renou Col·lectiu i que comptarà amb els grups Sweet Poo Smell, Panda Pants i Majava.

La Fira s'ha convertit en un esdeveniment transversal molt important per l'Ajuntament de Manacor, que ha comptat amb la participació de múltiples departaments municipals i molts agents importants per a Manacor com ara la Fundació Deixalles o Renou Col·lectiu, entre d'altres.

«El primer any vàrem rebre crítiques, però, tanmateix, demostram cada dia que Manacor és un municipi feminista. Per sort tenim entitats molt potents que ens ajuden a dur-ho a terme i això és només el principi», ha conclòs Gomila.

«La Fira de les Dones, com moltes de les coses que hem posat en marxa aquest mandat, han vengut per quedar. Sense estridències i amb naturalitat, perquè al final s'ha demostrat que no és un caprici, sinó una necessitat i un desig de la societat. Nosaltres canalitzam i donam sortida al talent femení que tenim, i ho seguirem fent», ha assegurat per acabar el batle de Manacor, Miquel Oliver.