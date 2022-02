El Barnasants torna a les Balears amb 20 estrenes, tres produccions pròpies i una quarantena de concerts

El director del Barnasants Illes Balears, Pere Camps, ha presentat aquest dimarts a l’Auditori de Porreres la 4a edició d’aquest projecte de cultura en xarxa de la cançó d’autor, acompanyat dels batles i regidors de cultura de Porreres, Esporles, Manacor, sa Pobla i Palma.

Aquesta 4a edició del certamen per excel·lència de cançó d’autor del nostre país començarà el proper 18 de març a l’Auditori de Porreres, amb la icònica veu de la cantautora catalana Marina Rossell, que presentarà el seu darrer àlbum i espectacle homònim, 300 crits. La cantautora penedesenca també presentarà aquest disc i espectacle dins el marc del Barnasants a Eivissa (10 d’abril, Auditori de Can Ventosa) i al Teatre des Born de Ciutadella de Menorca (4 de juny). Rossell és una de les veus escollides en aquesta 4a edició del Barnasants Illes Balears, que al llarg de gairebé cinc mesos oferirà una quarentena de concerts arreu de les Illes.

Tres produccions pròpies: Brams, Sílvia Comes i Marcel Pich

Un dels plats forts d’aquesta edició seran les tres produccions pròpies que Barnasants presentarà a Mallorca. La primera serà el 9 d’abril a Manacor, amb el mític grup de rock i ska del Principat de Catalunya, Brams, que oferirà el concert Baula rere baula, a l’Auditori de Manacor. La històrica formació de rock i ska berguedana, Brams, liderada per Francesc Ribera 'Titot' i David Rosell, i amb més de 13 discos a l’esquena, han preparat un espectacle per encàrrec del Barnasants, pensat per a auditoris i teatres, coincidint amb el 30è aniversari del primer disc del grup, que està girant arreu dels Països Catalans i farà parada a Mallorca el 9 d’abril a Manacor. L’espectacle vol ser un homenatge als Brams i un reconeixement a les tres generacions de músics i artistes de la cançó d’arreu dels Països Catalans.

L’any 1992 Brams publicava el seu primer disc, Amb el rock a la faixa. En aquells temps, en què les institucions jugaven a ser olímpiques i bandejaven la Nova Cançó per ser massa incòmoda, va aparèixer una banda disposada a prendre el relleu de la protesta cantada per fer ballar, pensar i lluitar el jovent dels Països Catalans. Han passat 30 anys, centenars de concerts i més de 13 discos, però l’esperit combatiu que els va fer néixer es manté intacte. Ara, per celebrar aquest aniversari, el grup liderat per Francesc Ribera 'Titot' i el músic i productor David Rosell, torna amb un recital molt especial pensat per a teatres i auditoris, amb què proposen un recorregut per les tres dècades de música, història i compromís col·lectius, acompanyats de convidats molt especials que representaran les tres generacions de la cançó d'aquest país: els pares de la Nova Cançó, els germans que van emergir també en aquell moment, i els fills que avui tenim en el nostre panorama musical. En el cas del concert de Manacor, els convidats seran artistes mallorquins que properament es revelaran.

La poetessa, pintora i traductora catalana Felícia Fuster també serà homenatjada en la 4a edició del Barnasants Illes Balears. Encara dins l’any commemoratiu Felícia Fuster, amb motiu del centenari del seu naixement, Sílvia Comes presentarà un espectacle amb poemes de Fuster musicats. L’estrena serà el 24 d’abril al Conservatori de Manacor.

I, finalment, la tercera producció pròpia serà a càrrec de Marcel Pich, que presentarà el disc en format vinil que es publicarà aquesta primavera, del concert que el manacorí va dur a terme a l’Alguer el juliol passat, amb l’espectacle d’homenatge al cantautor també manacorí Guillem d’Efak. El recital serà el 19 de juny al Claustre de Manacor.

20 estrenes i presentacions de disc

A més de Marina Rossell, Brams, Sílvia Comes i Marcel Pich, trobarem fins a 20 artistes que presentaran nous discos o espectacles a les Balears, entre els quals cal subratllar el solsoní Roger Mas, que presentarà el seu darrer disc Totes les flors a Palma el 21 d’abril a l’Auditori Xesc Forteza; la mallorquina Maria Jaume presentarà el seu segon àlbum Voltes i voltes (21 de maig a l’Auditori de Porreres), el mallorquí Miquel Serra (17 d’abril al Bar Nou de Maó; 22 d’abril al Cafè Lisboa de Palma), Xarim Aresté (22 de maig al Nou Bar de Maó, i el 17 de juny a Can Lliro (Manacor) on hi presentarà el darrer treball Ses entranyes), l’occità Eric Fraj (4 de juny al Teatre des Born de Ciutadella de Menorca, on hi estrenarà el seu darrer treball La vida, per celebrar els 50 anys de carrera), els mallorquins Oliva Trencada, que estrenaran el nou llibre-disc titulat Cel d’horabaixa i que compta amb la col·laboració d’artistes com Cecília Giménez (La Fada Despistada), Lluís Cabot (Da Souza), Joana Gomila (Folk Souvenir), Joan Miquel Oliver (Antònia Font), Carme Vives (Reïna), Roger Pistola (Pistola), Miquel Serra, Jorra Santiago (Jorra i Gomorra), Jaume Negre (Negre i 3 colors), Sofia Massutí (Escorpio) o Xisco Vargas (NeitWeight).

La programació també compta amb l’algueresa Franca Masu (19 de març al Conservatori de Manacor, on hi presentarà el seu darrer disc Cordemar, que conté una versió de la mítica cançó Des de Mallorca a l’Alguer), la menorquina Anna Ferrer, que el 30 d’abril presentarà el seu darrer espectacle Parenòstic a Esporles, o el català Marc Parrot (13 de maig al Teatre Xesc Forteza de Palma, que presentarà el nou disc que publicarà a la primavera vinent), entre molts d’altres. Un dels concerts més especials serà al Teatre des Born de Menorca el proper 4 de març, en què la mallorquina Maria del Mar Bonet hi estrenarà el seu nou espectacle d’homenatge al Pare Ginard. La llista d’estrenes la completen el menorquí Cris Juanico, que presentarà el 3 de juny a Sa Pobla el seu nou EP que sortirà aquesta primavera, l’històric cantautor nordcatalà Pere Figueres, que presentarà al Teatre des born de Ciutadella el seu proper disc, el valencià Rafa Xambó, que el 29 d’abril a Sa Pobla hi presentarà el seu nou disc, i el formenterenc Santgenís, que estrenarà el seu darrer àlbum Empelt a Mallorca (23 d’abril, Sa Pobla) i a Menorca (24 d’abril, Maó). A més, Paco Ibáñez, Martirio i la gallega Sés també faran parada d’estrena al Barnasants Illes Balears. El llegendari cantautor valencià, Paco Ibáñez, serà l’encarregat de cloure el Barnasants a Mallorca, el 9 de juliol al Teatre Principal de Palma. Ibáñez hi estrenarà el recital del nou espectacle “¡Nos queda la palabra!”, que el el cantautor estrenarà el 4 d’abril a Madrid i farà girar per tot Europa i Amèrica llatina. La setmana següent serà el torn de Martirio. L’artista de Huelva estrenarà el 16 de juliol al Teatre des Born de Ciutadella el seu darrer espectacle Travesía, acompanyada del seu fill Raúl Rodríguez, a la guitarra flamenca. Al seu torn, la cantautora gallega cada cop més consolidada en el panorama europeu, Sés, arribarà al Teatre des Born de Ciutadella per estrenar-hi el seu darrer disc el 5 d’agost, dia que clourà el festival.

La programació restant

La programació es completa amb noms com Imaràntia (Maria José Cardona i Miquel Brunet) a sa Pobla el 15 d’abril, Meritxell Gené (16 d’abril sa Pobla; 1r de maig, Maó), Ivette Nadal & Caïm Riba (8 de maig a Maó, 27 de maig a Palma), el menorquí Leonmanso (10 de juny a Esporles), Andreu Valor (13 de maig a Sa Pobla, i 15 de maig a Maó), o el mateix Caïm Riba presentant a la seva Formentera natal el seu darrer àlbum l’11 de juny, amb la col·laboració de l’Obra Cultural Balear de Formentera. Finalment, Glòria Julià & Víctor Leiva presentaran el 18 de març a Eivissa el seu nou espectacle Versar la pell, una passejada deliciosa per poemes eròtics de la literatura catalana.

Més descentralització, més accés a la cultura

Un dels valors que reivindica el Barnasants és la necessitat de teixir una xarxa de cultura arreu dels territoris de parla catalana. Aquesta xarxa passa, esclar, perquè dins un mateix territori –com, per exemple, Mallorca– la programació també es trobi repartida de manera equitativa arreu de la geografia. D’aquesta manera es pretén que les propostes culturals que es presentin també servesqui per descentralitzar la cultura de l’illa, i fer que tots els pobles i ciutats, siguin grans o petits, puguin disposar d’una programació de qualitat. És per aquest motiu que aquesta edició mallorquina s’ha volgut estrenar a la localitat de Porreres. A més, es reedita l’aliança amb les seus ja existents (Manacor, Palma, Esporles, sa Pobla, Porreres, Maó, Ciutadella, Eivissa vila i Formentera, i s’hi afegeix una nova localitat, Capdepera, on properament s’anunciarà els concerts que acollirà.

Més Barnasants Confederal i més estrenes arreu del territori

L’aposta confederal del Barnasants –una programació en xarxa de més de 150 concerts arreu dels territoris de llengua i cultura catalanes– s’ha pogut consolidar gràcies a les complicitats establertes amb diferents organismes i agents d’un territori que comparteix llengua i cultura. A més dels suports públics, la col·laboració amb el teixit associatiu d’arreu del país ha estat clau per tal de garantir un any més un projecte de cultura en xarxa que fomenti el circuit de propostes i recitals d’artistes per tota la geografia. Així, la col·laboració amb entitats com la Plataforma per la Llengua, Acció Cultural pel País Valencià, el Casal de Perpinyà, l’Associació d’expresos antifranquistes, o l’Obra Cultural Balear, ha estat cabdal. Així, s’ha treballat per estendre encara més la presència del festival en tots els territoris dels Països Catalans, amb un cartell que inclourà més de 150 concerts a Catalunya, el País Valencià, Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, l’Alguer i la Catalunya Nord.

En aquest sentit, i per tal de continuar reivindicant que els Països Catalans compten amb una cultura pròpia i una llengua comuna, la 27a edició del Barnasants tornarà a promoure les estrenes a dues, tres, quatre o cinc bandes. Amb aquesta intenció, el festival ha seleccionat diversos artistes que gaudiran de la possibilitat de presentar els treballs a Catalunya, el País Valencià les Illes Balears, l’Alguer i Catalunya del Nord.

Així, fins a 6 artistes de les Illes Balears han estat triats en aquesta modalitat de doble o triple presentació, que s’ha convertit en un dels pilars fonamentals del Barnasants, i que es vol seguir potenciant en els anys vinents. La menorquina Anna Ferrer (que presentarà el seu darrer treball a L’Hospitalet, Mallorca, Menorca, València, Catalunya del Nord i Tolosa de Llenguadoc), el formenterenc Santgenís (que presentarà el darrer àlbum a Barcelona, València, Menorca i Mallorca), Miquel Serra (que presentarà el seu darrer treball a Barcelona el 18 de març, a Menorca, a Mallorca i a València), Maria del Mar Bonet (que presentarà el seu darrer projecte a Barcelona i Menorca), Maria Hein (que presentarà el seu darrer treball a Barcelona, València, Mallorca i Menorca) o Marala, amb Clara Fiol, que podran viatjar fins a l’Alguer el 28 de maig.

A més, més del 50% de la programació de la 4a edició del Barnasants està formada per artistes dones, i el 95% dels artistes programats canten en llengua catalana o occitana. Finalment, també s’ha volgut oferir una progrmació que combinés estils, generacions i trajectòries artístiques diverses. En aquest sentit, s’ha procurat de garantir un equilibri total entre artistes consolidats i artistes emergents, a fi que les noves veus puguin comptar amb el Barnasants com a lloc d’exhibició i mostra.

El cartell

Un any més, el cartell de l’edició del Barnasants no deixarà indiferent ningú. Per commemorar el centenari de l’intel·lectual, polític, escriptor i activista valencià Joan Fuster i per reivindicar-ne l’obra i el llegat, el cartell de l’edició d’enguany es basa en un fons amb una fotografia de l’autor valencià i l’eslògan 'Nosaltres, els Barnasants'.