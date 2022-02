El Museu de Mallorca acull un cicle de música que dialoga amb la seva exposició permanent

La vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, Bel Busquets, i la directora del Museu de Mallorca, Maria Gràcia Salvà, han presentat el cicle de concerts Músiques Museu de Mallorca, que coordina Josep Tatay Llusar, en què proposa un diàleg de la col·lecció del centre amb músiques de l’època. El primer concert serà dimecres, 23 de febrer, amb el títol 'Música i vida quotidiana a l'època medieval i renaixentista'.

Segons han explicat a la roda de premsa, són un seguit de concerts que té com a finalitats el gaudi estètic a través de la vista i de l’oïda, juntament amb la interpretació de la col·lecció permanent a través de la música. El cicle inclou, a més del concert inaugural, els següents recitals: 'El mecenatge a l'època clàssica a través de Mozart', 'Homenatge al compositor mallorquí Antoni Lliteres Carrió' i 'Els paisatges de Mallorca, de l'impressionisme al Noucentisme'.

El repertori inclou des de les melodies de l’època medieval fins als estils musicals del segle xx, passant pel barroc i el neoclàssic. A la manera dels petits concerts de cambra, els quatre recitals es faran a les sales d’exposició. Les obres seleccionades han estat escrites per compositors de renom universal, però també s’ha volgut donar rellevància als músics mallorquins. Ajudar a difondre el patrimoni musical fet a Mallorca, visibilitzar les obres compostes per dones, integrar de les arts, la multidisciplinarietat, i entendre el museu com un espai polifònic són alguns dels objectius d’aquest cicle musical.

Podeu consultar el programa complet aquí.