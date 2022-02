[VÍDEO] Antònia Font publica 'Una daixona de pols', segon avançament del nou disc

Antònia Font va llançar al desembre de l'any passat el senzill titulat 'Un minut estroboscòpica', com a primera mostra del que serà el seu nou disc que sortirà el 25 de març amb el mateix títol.

Ara, el grup publica el segon avançament, 'Una daixona de pols', que continua amb l'essència d'Antònia Font.

«Un daixò, una daixona, per designar coses que ara mateix no sabem o no recordam com es diuen. Una partícula de pols que travessa una ratlla de llum tallada per la finestra, com una lluna que travessa els anells de Saturn. Les coses petites, les coses descomunals, el sentit de la vida, vida urbana, escoltar el frec de l’autopista i pensar què pot valer un dia en euros, 1.000 euros? Que va, 6 euros com a molt! L’amor impossible, que no deu ser-ho perquè nosaltres l’hem pogut, veure el croquis fugaç dels teus globus oculars i de cop, una cosa insignificant ho significa tot. Com es diu una daixona de pols? Una mota de polvo? Sí. No ho sé, una daixona... I daixona es va quedar», han explicat junt al vídeo a les xarxes socials.

Gairebé deu anys després del darrer disc, els Antònia Font tornen a l'escena amb aquest disc que promet ser molt potent i ja han anunciat aquestes dates de concerts:

A Barcelona, al Primavera Sound, l’11 de juny; a Inca, al Poliesportiu Municipal, el 18 de juny; a València, als Concerts de Vivers, el 9 de juliol; i a Barcelona, al Palau Sant Jordi, el 15 d’octubre.