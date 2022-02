'Llums, càmera, inacció', una visita teatralitzada que recorr els espais més emblemàtics del Parlament

Per commemorar el 39è aniversari de l'entrada en vigor de l'Estatut d'Autonomia de les Balears, el Parlament ha organitzat visites teatralitzades familiars a la seva seu per tal d'apropar la institució a la ciutadania d'una forma entretinguda. A més a més, com altres anys, també convocarà jornades de portes obertes.

La companyia Ovnipresents, sota la direcció de Miquel Mas, representarà els dies 25, 26 i 27 de febrer tres sessions diàries de l'obra titulada 'Llums, càmera, inacció'. D'aquesta manera, els assistents recorreran els espais més emblemàtics de l'edifici.

Els horaris de les sessions són, divendres, a les 17 h, a les 18 h i a les 19 h; i el cap de setmana, dissabte i diumenge, a les 10 h, a les 11 h i a les 12 h. Per assistir-hi, cal fer una reserva prèvia.