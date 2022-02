Neix 'Retrobar', un circuit per «teixir una aliança de cultura d'autor entre territoris de parla catalana i occitana»

El nou projecte 'Retrobar' cerca teixir una aliança de cultura d'autor per normalitzar l'intercanvi entre territoris de parla catalana i occitana amb un programa de 16 concerts de quatre cantautors que representen a un territori: Marina Rossell (Catalunya), Anna Ferrer (Illes Balears), Pere Figueres (Rosselló) i Eric Fraj (Occitania).

Ho ha explicat aquest dimecres el codirector del Festival Barnasants, Marçal Girbau, en la presentació del projecte, una iniciativa impulsada conjuntament entre el Barnasants, el Teatre del Born de Ciutadella de Menorca (Balears), el Casal de Perpinyà i associacions occitanistes de Tolosa, Convergència Occitana i l'Institut d'Estudis Occitans.

A la presentació hi ha participat també el director del festival, Pere Camps; el president de Convergència Occitana, Joan-Francés Laffont; el gerent del Teatre del Born, Josep Marqués, i Rossell, Ferrer i Fraj.

Així, 'Retrobar' cerca ser la primera xarxa cultural estable i d'exhibició de les novetats de la cançó d'autor a escala «euroregional, Pirineus i Mediterrani» per a difondre la cultura dels territoris de parla catalana en les dues llengües pròpies, el català i l'occità.

Programa de concerts

Rossell (Barcelona, 1954) presentarà el seu nou àlbum, '300 crits', el número 25 de la seva carrera, amb concerts el 13 de maig a Tolosa --on hi tornarà la tardor, amb data encara per anunciar--, el 4 de juny a Menorca, i dins del programa del Barnasants a L'Alguer, el 19 de febrer; a Mallorca el 18 de març; a Eivissa el 10 d'abril, i a València el 30 d'abril.

Anna Ferrer (Menorca, 1993), que acaba de publicar 'Parenòstic', oferirà concerts el 19 de febrer en el Auditori Barrades de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el 25 de febrer en el CCC Octubre de València, el 30 d'abril a Mallorca i l'1 de juliol a Menorca.

Eric Fraj (Bailleul, 1956), que en les pròximes setmanes publicarà un nou projecte per a celebrar els seus 50 anys de carrera, 'La vida', --que inclou temes en occità, català, castellà i francès--, cantarà el 20 de març en Harlem Jazz Club de Barcelona dins del Barnasants, el 4 de juny a Menorca, i encara té dues dates per anunciar.

Pere Figueres (Ponteilla, 1950), un dels màxims exponents de la Nova Cançó del Rosselló, pujarà també a l'escenari del Harlem Jazz Club el 24 de març, i també actuarà a Menorca al juliol i té dos concerts per anunciar al Rosselló i Tolosa.

Promoure la co-producció

Girbau ha defensat que aquesta primera edició està centrada únicament en la cançó d'autor i la música, encara que està obert al fet que les pròximes edicions acullin altres disciplines i espera que 'Retrobem' es consolidi com un espai de coproducció cultural en català i occità.

Per a ell, aquests projectes que neixen de la societat civil i de l'associacionisme cultural necessiten la implicació d'administracions i organismes públics, «començant pels governs», als qui ha emplaçat a reforçar la cultura i a blindar la llengua.