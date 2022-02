Xanguito presentarà el nou disc, 'Eufòria', a Menorca

Després de dos anys en una gira on ha exhaurit les entrades a gairebé tots els concerts, Xanguito torna als escenaris per a reivindicar «el bon rotllo i les ganes de viure» que té per costum.

Després d’estar mig any aturats, ja hi ha data i lloc amb vàries diferències respecte a la darrera vegada que varen actuar a Menorca. La primera serà que presentaran un nou disc, i amb ell, noves cançons carregades d’'Eufòria', nom que té el seu tercer treball d’estudi que sortirà a la llum al març del 2022. «En aquesta ocasió feim honor a l'eufòria, estat emocional en què hem basat el nou treball i que pretén irradiar en la festa que tothom anhela», han explicat.

La segona de les novetats serà que presentaran nou espectacle on exhibiran la part més explosiva del grup. El grup de Bunyola foren reconeguts amb el Premi Enderrock de la Música Balear per votació popular a 'Millor directe', el segon any que s'emporten el guardó en aquesta categoria i el sisè premi que obtenen de la revista catalana. Per això el concert se celebrarà a la Sala Multifuncional d’Es Mercadal i amb la gent dreta, deixant enrere els concerts d’asseguts.

Les entrades ja estan a la venda a ticketib.com/events/xanguito presentacio-nou-disc-euforia-a-menorca

La tornada de Xanguito als escenaris també passarà pel CanetRock Mallorca, festival que se celebrarà el mes de juliol a Alcúdia i on actuaran bandes com Pèl de Gall, Zoo, La Pegatina, entre altres caps de cartell de l’escena musical dels Països Catalans; i també la seva presentació de disc a Palma, per la Diada de Sant Jordi.