L'exposició 'Invisibles' dona veu a persones sense recursos econòmics i reclama l'accés a un habitatge digne

La Fundació Sa Nostra ha inaugurat l'exposició 'Invisibles'. És una mostra fotogràfica feta per Vicente Galaso, psicòleg, fotògraf i responsable del projecte Ca Nostra.

«Aquesta exposició és una mostra de respecte cap a totes les persones que han d'alçar la veu per fer-se visibles, reclamar dignitat i habitatge adequat», ha explicat Galaso. Pren com a punt de partida el taller fotogràfic 'Invisibles' amb l'objectiu de donar veu i rostre a aquestes persones que, per diferents circumstàncies, no disposen d'un habitatge on poder desenvolupar la seva vida dignament.

Aquest és un projecte comunitari adreçat a persones sense recursos econòmics per afrontar el problema d'accés a l'habitatge a les Balears. La iniciativa permet que 125 persones comparteixin dos espais residencials a Palma, gestionats per l'Associació Tardor, a través del suport de la Fundació Sa Nostra i amb la col·laboració de CaixaBank.

El resultat és una sèrie de retrats fotogràfics en blanc i negre on els participants, que viuen als dos habitatges socials, mostren la seva essència i comparteixen vivències més enllà de la circumstància vital que passen. Aquests retrats són complementats per un suport sonor que recull testimonis breus d'alguns d'ells.

L'exposició romandrà oberta a la sala petita de la Fundació Sa fins al 25 de febrer. Es podrà visitar de dilluns a divendres de 10.30 h a 13.30 h i de 17.00 h a 20.00 h.